Испанка добилась эксгумации Сальвадора Дали. Она утверждает, что он — ее отец

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Тело Дали эксгумировали для установления родственных связей: гадалка из Жероны Мария Пилар Абель Мартинес заявила, что она может быть внебрачной дочерью знаменитого художника. «Медуза» рассказывает, как Мартинес добивается того, чтобы ее признали дочерью Дали.

Мария Мартинес, гадалка на картах таро, утверждает, что у ее матери был роман с Дали в 1955 году. Сама она родилась в 1956-м. Мать женщины в 1950-х работала в небольшом каталонском городке Кадакес, где часто бывал Дали. Мартинес рассказывает, что еще в детстве ей говорили, что она дочь художника.

«Я правда дочь Сальвадора Дали? Он ведь такой уродливый!» — сказала Мартинес однажды своей матери.

Та ответила, что он, конечно, не красавец, но обладает особенным шармом, и подтвердила, что действительно забеременела от художника. Матери Мартинес тогда было 25 лет, Дали — 51. Сама Мартинес несколько раз встречала художника на улицах его родного города, но близко с ним не общалась. Она считает, что дар предсказательницы у нее — от биологического отца.

Мартинес уже не раз пыталась доказать, что она на самом деле дочь Сальвадора Дали. Однако до сих пор у нее это не получалось: тест на отцовство можно провести только с помощью эксгумации. Разрешение эксгумировать тело в июне 2017 года выдал суд Мадрида, так как никаких других биологических образцов с ДНК художника не осталось.

Дали похоронен под бетонной плитой в музее в его родном Фигерасе. Согласно завещанию художника, его нужно было похоронить таким образом, чтобы по его могиле могли ходить люди. Тело Дали извлекли вечером 19 июля и отвезли в лабораторию, где специалисты взяли образцы зубов, костей и ногтей художника.

На вскрытии могилы присутствовал Нарцис Бардалет, готовивший тело Дали к погребению в 1989 году (художник умер на 85-м году жизни), пишет «Би-би-си». «Когда я снял покрывало, то расчувствовался. Я очень хотел его увидеть — и был поражен, это было как чудо. Его усы выглядели на 10 из 10, и волосы сохранились в точности», — рассказал он.

Источник: AP 2017

Итоги ДНК-анализа пока неизвестны, на его проведение должно уйти несколько недель. В том случае, если Мария Мартинес все же установит родство с Дали, она может унаследовать все его имущество, которое сейчас принадлежит государству. По данным The Daily Telegraph, имущество Дали оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

Одного только ДНК-теста на отцовство Мартинес будет недостаточно для того, чтобы претендовать на наследство: ей предстоит долгий судебный процесс против государства.

Словам Мартинес верят далеко не все.

У Дали не было детей, он не раз признавался, что страдает импотенцией и сторонится секса.

С женой Галой (Елена Дьяконова) они жили в открытом браке, у супруги было множество любовников, но сам Дали терпеть не мог, когда к нему кто-то прикасался. Известно, что в их доме устраивались оргии, но Дали в них не участвовал, предпочитая наблюдать. Как отмечает биограф Дали Йен Гибсон, «совершенно невозможно», чтобы у Дали, который тогда уже был женат на Гале, могли быть традиционные отношения с какой-либо женщиной.