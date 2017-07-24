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18:38 (мск), источник: Volga News

В большинстве лесов Самарской области установился высокий класс пожарной опасности

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области сообщает, что на территории региона установился 3 и 4 класс пожарной опасности в лесах, и призывает к бдительности и соблюдению правил поведения в лесу.

В ближайшие дни четвертый класс пожарной опасности ожидается в лесах Алексеевского, Богатовского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Борского, Волжского, Нефтегорского и Пестравского районов. В остальных лесах действует третий класс пожарной опасности.

В министерстве напоминают, что в этот период нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки, материалы, пропитанные горючими веществами, не оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы, при посещении леса следует отказаться от курения. Кроме того, при наступлении пожароопасного периода в лесу строго запрещено разводить костры.
В случае возникновения угрозы пожара нужно незамедлительно позвонить по номеру телефона лесной охраны: 8 (846) 231−00−63 (круглосуточно).

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей, а уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

Особый противопожарный режим в Самарской области продлится до 30 сентября.

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