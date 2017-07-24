В большинстве лесов Самарской области установился высокий класс пожарной опасности

В министерстве напоминают, что в этот период нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки, материалы, пропитанные горючими веществами, не оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы, при посещении леса следует отказаться от курения. Кроме того, при наступлении пожароопасного периода в лесу строго запрещено разводить костры.

В случае возникновения угрозы пожара нужно незамедлительно позвонить по номеру телефона лесной охраны: 8 (846) 231−00−63 (круглосуточно).