В Шымкенте арестован прокурор и полицеский

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

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24 июля 2017 года департамент внутренних расследований Генпрокуратуры вместе с Национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А. при получении взятки в размере 2 млн тенге задержали с поличным сотрудник прокуратуры ЮКО и следователь Абайского РОВД.

Отмечается, что взятка предназначалась за непривлечение к ответственности руководства ТОО по факту уклонения от уплаты налогов.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследовании по признакам преступления предусмотренного части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки группой лиц)», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.