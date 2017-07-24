В Шымкенте арестован прокурор и полицеский
Сотрудник РОВД в Шымкенте и следователь прокуратуры
Сотрудник РОВД в Шымкенте и следователь прокуратуры
Об этом сообщила
24 июля 2017 года департамент внутренних расследований Генпрокуратуры вместе с Национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А. при получении взятки в размере 2 млн тенге задержали с поличным сотрудник прокуратуры ЮКО и следователь Абайского РОВД.
Отмечается, что взятка предназначалась за непривлечение к ответственности руководства ТОО по факту уклонения от уплаты налогов.
«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследовании по признакам преступления предусмотренного части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки группой лиц)», — говорится в
Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Задержанный сотрудник прокуратуры водворен в изолятор временного содержания. Какая мера пресечения избрана представителю полиции, не сообщается.