Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Порошенко пригрозил Кремлю
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Пьяный комбат ВСУ не смог заставить солдат открыть огонь
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
14События недели в фотографиях
18:53 (мск), источник: Kapital.kz

В Шымкенте арестован прокурор и полицеский

Сотрудник РОВД в Шымкенте и следователь прокуратуры Южно-Казахстанской области подозреваются в получении крупной взятки у местного предпринимателя.

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Читайте также
Шестилетняя девочка утонула в Алматы

24 июля 2017 года департамент внутренних расследований Генпрокуратуры вместе с Национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А. при получении взятки в размере 2 млн тенге задержали с поличным сотрудник прокуратуры ЮКО и следователь Абайского РОВД.

Отмечается, что взятка предназначалась за непривлечение к ответственности руководства ТОО по факту уклонения от уплаты налогов.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследовании по признакам преступления предусмотренного части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки группой лиц)», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Задержанный сотрудник прокуратуры водворен в изолятор временного содержания. Какая мера пресечения избрана представителю полиции, не сообщается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Шымкенте арестованы следователь прокуратуры и полицейский
Китайский истребитель перехватил самолет-разведчик США
Бастрыкин предложил блокировать экстремистские сайты без суда
Доход ректора Горного университета в 30 раз превысил зарплату
Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ»
Задержанную в Турции с матерью девочку вернули в Россию
«Недетский разговор» с Путиным собрал в Сети 6 млн просмотров
Microsoft похоронит Paint
Спорт
Карпин покинул «Матч ТВ» ради тренерской деятельности На сайте «Матч ТВ» отмечается, что 31 июля — последний рабочий день Карпина на телеканале
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь