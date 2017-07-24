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18:20 (мск), источник: Noi.md

Молдова заняла 10-е место по уровню зарплат среди стран бывшего СССР

Молдова с 8 заняла 10-ое место в рейтинге, составленном телеканалом «Настоящее время» по показателю заработных плат среди 15 стран бывшего СССР.

Источник: Noi.md

Самая высокая средняя зарплата из постсоветских стран в Эстонии — 13. На второй и третьей позициях ее соседи Латвия — 09 и Литва — 3. Россия, которая считается самой богатой в регионе, заняла в списке лишь четвертое место, обеспечивая своим гражданам средний заработок 7 долларов.

Далее в рейтинге следуют Казахстан — 2 и Грузия — 3. Беларусь расположилась только на седьмом месте со средней зарплатой в 2. Украина расположилась ниже Молдовы, на 11-ом месте — 3. Замыкают список Узбекистан и Таджикистан — 0 и 0, соответственно.

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