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00:28 (мск), источник: РИА Новости

У берегов Мексики сформировался ураган «Хилари»

МЕХИКО, 24 июл — РИА Новости. Ураган «Хилари» сформировался в ночь на понедельник у берегов Мексики в Тихом океане, сообщил национальный центр предупреждения ураганов США.

Источник: NASA

Сейчас ураган находится в 560 километрах от города Мансанильо и движется со скоростью 13 километров в час вдоль побережья.

«Хилари» набрал силу урагана первой категории, скорость ветра внутри него достигает 120 километров в час. Во вторник метеорологи ожидают усиления урагана с одновременным удалением от побережья Мексики в сторону открытого океана.

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