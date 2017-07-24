Бесплатную автопарковку возле челябинского аэропорта откроют 1 августа
Работы на финишной прямой — осталось установить дорожные знаки, электронное табло и систему оповещения о рейсах.
Работы на финишной прямой — осталось установить дорожные знаки, электронное табло и систему оповещения о рейсах.
В Челябинске завершается строительство бесплатной парковки на 100 машин возле аэропорта — открытие объекта запланировано на 1 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщил директор по строительству и эксплуатации городских автодорог «Южуралмоста» Алексей Струговец, работы вышли на финишную прямую — осталось установить дорожные знаки, электронное табло и систему оповещения о прибывающих и отбывающих рейсах.
Напомним, сейчас ждать прилета самолетов автомобилистам приходится вдоль дороги. Многие не хотят ставить свои машины на платную стоянку возле аэропорта. Новый объект, на строительство которого власти города выделили 6 млн рублей, призван освободить проезжую часть.
«Планируем, что парковка начнет работать с 1 августа», — заявил Алексей Струговец, добавив, что «Южуралмост» продолжает плановый ремонт дорог. На этой неделе подрядчик займется дорогами на улицах Богдана Хмельницкого и Героев Танкограда.