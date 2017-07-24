В первых числах августа на Керченской переправе ожидаются огромные очереди

В начале августа на Керченской переправе ожидаются огромные очереди. Пассажиров просят заранее планировать поездки и быть готовыми к таким обстоятельствам.

— Анализ пассажиропотока прошлых лет показывает, что максимальное количество желающих переправиться в Республику Крым наблюдается в ближайшие к началу августа выходные дни и следующие за ними несколько дней, — предупредили в ООО «Морская дирекция».

Ожидается, что пассажиропоток увеличится до 40 тысяч человек в сутки.

— Для обеспечения своевременных перевозок на линии «Кавказ — Крым» задействованы 6 паромов. На линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» для перевозки малотоннажного транспорта задействованы паромы «Ейск» и «Нина Малкова», — уточнили на переправе.