В первых числах августа на Керченской переправе ожидаются огромные очереди
Пассажиропоток может увеличиться до 40 тысяч человек в сутки.
Пассажиропоток может увеличиться до 40 тысяч человек в сутки.
В начале августа на Керченской переправе ожидаются огромные очереди. Пассажиров просят заранее планировать поездки и быть готовыми к таким обстоятельствам.
— Анализ пассажиропотока прошлых лет показывает, что максимальное количество желающих переправиться в Республику Крым наблюдается в ближайшие к началу августа выходные дни и следующие за ними несколько дней, — предупредили в ООО «Морская дирекция».
Ожидается, что пассажиропоток увеличится до 40 тысяч человек в сутки.
— Для обеспечения своевременных перевозок на линии «Кавказ — Крым» задействованы 6 паромов. На линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» для перевозки малотоннажного транспорта задействованы паромы «Ейск» и «Нина Малкова», — уточнили на переправе.
Напомним, меньше всего очередей на Керченской переправе со стороны Крыма — ежедневно с полуночи до полудня, со стороны Краснодарского края — со среды до вечера субботы.