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22:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области обнаружили два новых очага африканской чумы свиней

АЧС добралась уже до Таврического района. При этом в Саргатском районе, откуда начала распространяться инфекция, карантин уже снимают.

В очаг заражения попали деревня Солоновка Таврического района и село Увало-Ядрино Любинского района. Об этом сообщили сегодня, 24 июля, на заседании региональной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных. Таким образом, инфекция АЧС охватила уже 4 района: Саргатский, Любинский, Таврический и Омский.

Инфицированные хозяйства в Солоновке и Увало-Ядрино обнаружили в минувшие выходные. Сейчас там проводится обход подворий, ведется учет поголовья свиней и готовятся места для их утилизации, а также вводятся карантинные меры. В зону отчуждения, кроме указанных населенных пунков, попали соседние деревни: село Луговое в Таврическом районе и села Калиновка, Быструха, Степановка в Любинском районе.

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— По состоянию на 24 июля в связи с выявлением АЧС в Любинском, Саргатском и Омском районах отчуждено 3125 свиней, около 192 тонн свинины в живом весе, — отмечают в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Также стало известно, что карантин в селе Верблюжье Саргатского района, где находился первый очаг АЧС, с 25 июля снимают карантин. В других трех районах он, наоборот, продлен на 30 дней.

По инициативе вице-губернатора Андрея Новоселова, в Омской области будет создан круглосуточный штаб, куда о подозрении на АЧС могут обращаться местные администрации и простые фермеры. В штаб можно позвонить по телефону 8 (3812) 35−72−65.

Кроме того, в крупных промышленных свинокомплексах введут системный биологический контроль, чтобы не допустить проникновения АЧС.

Напомним, несмотря на режим ЧС, объявленный на территории всей Омской области, на стихийный рынках продолжают торговать несанкционированной свининой. На ценах ситуация пока не сказалась. Ранее ввоз омской свинины запретили в Белоруссии и Казахстане.

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