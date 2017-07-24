В Омской области обнаружили два новых очага африканской чумы свиней

В очаг заражения попали деревня Солоновка Таврического района и село Увало-Ядрино Любинского района. Об этом сообщили сегодня, 24 июля, на заседании региональной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных. Таким образом, инфекция АЧС охватила уже 4 района: Саргатский, Любинский, Таврический и Омский.

Инфицированные хозяйства в Солоновке и Увало-Ядрино обнаружили в минувшие выходные. Сейчас там проводится обход подворий, ведется учет поголовья свиней и готовятся места для их утилизации, а также вводятся карантинные меры. В зону отчуждения, кроме указанных населенных пунков, попали соседние деревни: село Луговое в Таврическом районе и села Калиновка, Быструха, Степановка в Любинском районе.

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— По состоянию на 24 июля в связи с выявлением АЧС в Любинском, Саргатском и Омском районах отчуждено 3125 свиней, около 192 тонн свинины в живом весе, — отмечают в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Также стало известно, что карантин в селе Верблюжье Саргатского района, где находился первый очаг АЧС, с 25 июля снимают карантин. В других трех районах он, наоборот, продлен на 30 дней.

По инициативе вице-губернатора Андрея Новоселова, в Омской области будет создан круглосуточный штаб, куда о подозрении на АЧС могут обращаться местные администрации и простые фермеры. В штаб можно позвонить по телефону 8 (3812) 35−72−65 .

Кроме того, в крупных промышленных свинокомплексах введут системный биологический контроль, чтобы не допустить проникновения АЧС.