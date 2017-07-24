В Омской области обнаружили два новых очага африканской чумы свиней
АЧС добралась уже до Таврического района. При этом в Саргатском районе, откуда начала распространяться инфекция, карантин уже снимают.
АЧС добралась уже до Таврического района. При этом в Саргатском районе, откуда начала распространяться инфекция, карантин уже снимают.
В очаг заражения попали деревня Солоновка Таврического района и село
Инфицированные хозяйства в Солоновке и
— По состоянию на 24 июля в связи с выявлением АЧС в Любинском, Саргатском и Омском районах отчуждено 3125 свиней, около 192 тонн свинины в живом весе, — отмечают в
Также стало известно, что карантин в селе Верблюжье Саргатского района, где находился первый очаг АЧС, с 25 июля снимают карантин. В других трех районах он, наоборот, продлен на 30 дней.
По инициативе
Кроме того, в крупных промышленных свинокомплексах введут системный биологический контроль, чтобы не допустить проникновения АЧС.
Напомним, несмотря на режим ЧС, объявленный на территории всей Омской области, на стихийный рынках продолжают торговать несанкционированной свининой. На ценах ситуация пока не сказалась. Ранее ввоз омской свинины запретили в Белоруссии и Казахстане.