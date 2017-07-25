В Воронеже из-за жары усилят патрулирование водохранилища
Об этом рассказал глава Управления по делам ГО И ЧС города.
Об этом рассказал глава Управления по делам ГО И ЧС города.
В Воронеж на этой неделе придет сильная жара. По данным синоптиков, столбики термометров днем будут подниматься до +35 градусов. Грядущую жару в понедельник, 24 июля, обсудили на планерке в мэрии. Ведь в такое пекло многие спасаются от высоких температур, окунаясь в водоемы.
«Из-за жаркой погоды спасателями совместно с сотрудниками управ районов будет усилено патрулирование акватории водохранилища, его береговой линии, а также лесных массивов», — рассказал руководитель «Управления по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук.