В Воронеже из-за жары усилят патрулирование водохранилища

В Воронеж на этой неделе придет сильная жара. По данным синоптиков, столбики термометров днем будут подниматься до +35 градусов. Грядущую жару в понедельник, 24 июля, обсудили на планерке в мэрии. Ведь в такое пекло многие спасаются от высоких температур, окунаясь в водоемы.