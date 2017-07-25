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07:37 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже из-за жары усилят патрулирование водохранилища

Об этом рассказал глава Управления по делам ГО И ЧС города.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеж на этой неделе придет сильная жара. По данным синоптиков, столбики термометров днем будут подниматься до +35 градусов. Грядущую жару в понедельник, 24 июля, обсудили на планерке в мэрии. Ведь в такое пекло многие спасаются от высоких температур, окунаясь в водоемы.

«Из-за жаркой погоды спасателями совместно с сотрудниками управ районов будет усилено патрулирование акватории водохранилища, его береговой линии, а также лесных массивов», — рассказал руководитель «Управления по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук.

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