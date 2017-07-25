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07:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже отключат горячую воду на 6 улицах Советского района

Водоснабжение прекратится на 3 дня, в связи с ремонтом на газопроводе.

Источник: РИА "Воронеж"

Горячую воду отключат на 6 улицах Советского района с 8:00 вторника, 1 августа до 8:00 пятницы, 4 августа, сообщила пресс-служба Воронежтеплосети. Водоснабжение прекратится в связи с ремонтом газопровода-отвода.

Работы проведет Воронежское линейное производственное управление магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Москва».

Советский район

улица Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л;.

улица Междуреченская, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1з, 1и;.

улица Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у;.

улица Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;.

улица Тепличная, 2, 2а, 2б, 2 В, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28;.

улица Берег реки Дон, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 44.

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