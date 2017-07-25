В Воронеже отключат горячую воду на 6 улицах Советского района
Водоснабжение прекратится на 3 дня, в связи с ремонтом на газопроводе.
Водоснабжение прекратится на 3 дня, в связи с ремонтом на газопроводе.
Горячую воду отключат на 6 улицах Советского района с 8:00 вторника, 1 августа до 8:00 пятницы, 4 августа, сообщила
Работы проведет Воронежское линейное производственное управление магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Москва».
Советский район
улица Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л;.
улица Междуреченская, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1з, 1и;.
улица Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у;.
улица Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;.
улица Тепличная, 2, 2а, 2б, 2 В, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28;.
улица Берег реки Дон, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 44.