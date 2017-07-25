Виртуальный музей комсомола будет создан в Нижегородской области к 100-летию ВЛКСМ
Работа по рассекречиванию грифованных документов партийных и комсомольских органов ведется более 20 лет.
Работа по рассекречиванию грифованных документов партийных и комсомольских органов ведется более 20 лет.
Виртуальный музей комсомола будет создан в Нижегородской области к 100-летию ВЛКСМ, сообщает
Среди рассекреченных документов — стенограммы, протоколы
Как напомнили в комитете по делам архивов Нижегородской области, в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня создания ВЛКСМ региональной межведомственной экспертной комиссией по рассекречиванию архивных документов проведена работа по рассекречиванию 281 единицы хранения фонда. «Работа по рассекречиванию грифованных документов партийных и комсомольских органов ведется более 20 лет. Теперь еще часть документов стала доступна нижегородцам. Ознакомиться с рассекреченными документами можно в читальном зале ГОПАНО», — пояснили в комитете.
Как сообщалось ранее, в регионе продолжается работа по созданию виртуального музея комсомола, который будет состоять, в том числе из личных фото- и видеоархивов, воспоминаний нижегородцев о работе комсомольских организаций области. Нижегородцы могут передать эти материалы в архив. Для этого надо зайти на официальный сайт архивной службы и воспользоваться кнопкой «Написать письмо», указав свои контактные данные. Также можно позвонить по телефону (831)433−53−55 или в районные архивы. По словам
СПРАВКА
Единая централизованная Государственная архивная служба Нижегородской области создана 13 января 1919 года. Комитет по делам архивов Нижегородской области является базовым органом
По данным Росархива, по объему, количеству и качеству собранных документов, находящихся на государственном и муниципальном хранении, Нижегородская область среди субъектов РФ уступает только городу Москве и
Самый древний документ датируется XV веком — «Грамота полоцкого архиепископа Симеона о пожаловании монастырю св. Николы на Лучне недвижимого имения — села на озере Отулове (Тулове) с угодьями». Ориентировочное время написания этого документа — 1415−1436 или 1452−1458 годы.