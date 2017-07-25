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09:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Виртуальный музей комсомола будет создан в Нижегородской области к 100-летию ВЛКСМ

Работа по рассекречиванию грифованных документов партийных и комсомольских органов ведется более 20 лет.

Виртуальный музей комсомола будет создан в Нижегородской области к 100-летию ВЛКСМ, сообщает пресс-служба главы региона. В сообщении говорится, что в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области представят рассекреченные документы Нижегородского областного комитета ВЛКСМ-РСМ (за 1948 — 1980 годы).

Среди рассекреченных документов — стенограммы, протоколы отчетно-выборных областных, районных комсомольских конференций, финансовые отчеты райкомов ВЛКСМ. В них имеются сведения о работе комсомольцев в промышленности и сельском хозяйстве, о работе комсомольцев по борьбе с неграмотностью в районах области, о состоянии воспитательной работы в школах города и области, о мероприятиях по улучшению физической подготовки молодежи допризывного и призывного возраста.

Как напомнили в комитете по делам архивов Нижегородской области, в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня создания ВЛКСМ региональной межведомственной экспертной комиссией по рассекречиванию архивных документов проведена работа по рассекречиванию 281 единицы хранения фонда. «Работа по рассекречиванию грифованных документов партийных и комсомольских органов ведется более 20 лет. Теперь еще часть документов стала доступна нижегородцам. Ознакомиться с рассекреченными документами можно в читальном зале ГОПАНО», — пояснили в комитете.

Как сообщалось ранее, в регионе продолжается работа по созданию виртуального музея комсомола, который будет состоять, в том числе из личных фото- и видеоархивов, воспоминаний нижегородцев о работе комсомольских организаций области. Нижегородцы могут передать эти материалы в архив. Для этого надо зайти на официальный сайт архивной службы и воспользоваться кнопкой «Написать письмо», указав свои контактные данные. Также можно позвонить по телефону (831)433−53−55 или в районные архивы. По словам вице-губернатора области Евгения Люлина, датой запуска интернет-портала, посвященного 100-летию ВЛКСМ, может стать 29 октября 2017 года.

СПРАВКА

Единая централизованная Государственная архивная служба Нижегородской области создана 13 января 1919 года. Комитет по делам архивов Нижегородской области является базовым органом научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа. Архивный фонд Нижегородской области сегодня составляет более семи млн. дел, это больше, чем архивные фонды нескольких регионов России вместе взятых.

По данным Росархива, по объему, количеству и качеству собранных документов, находящихся на государственном и муниципальном хранении, Нижегородская область среди субъектов РФ уступает только городу Москве и Санкт-Петербургу. В 2016 году архивные фонды пополнились почти 120 тысяч дел (114% по сравнению с 2015 годом). Общее количество архивных дел превысило 7,2 млн. дел.

Самый древний документ датируется XV веком — «Грамота полоцкого архиепископа Симеона о пожаловании монастырю св. Николы на Лучне недвижимого имения — села на озере Отулове (Тулове) с угодьями». Ориентировочное время написания этого документа — 1415−1436 или 1452−1458 годы.

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