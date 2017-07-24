В Омской области от града пострадали огороды и автомобили
Крупными осадками засыпало Муромцевский район.
Крупными осадками засыпало Муромцевский район.
Объявленное на сегодня штормовое предупреждение обошло Омск стороной, но оправдало себя в северных районах. В селе Костино Муромцевского района прошел сильнейший град, который побил посадки в огородах и раздробил стекла машин.
Фотографии последствий непогоды появились в группе «Аварийный Омск».
На снимках видно лобовое стекло автомобиля, по которому разошлись трещины от крупных градин, а также ямки диаметром в несколько сантиметров на грядках с посадками и дыры в покрытии теплиц.