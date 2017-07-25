Масштабный ремонт дорог в Воронеже идет с опережением сроков
В понедельник, 24 июля, на совещании в облправительстве обсудили ход ремонта дорог в Воронеже и области.
В понедельник, 24 июля, на совещании в облправительстве обсудили ход ремонта дорог в Воронеже и области.
По словам руководителя транспорта и автомобильных дорог области Максима Оськина, в этом году отремонтируют больше 152 км улиц и дорог Воронежа на 63 улицах. Также приведут в нормативное состояние 60 объектов автомобильных дорог в области.
«Общий объем работ, запланированный на 2017 год, по местным объектам выполнен на 71%, — цитируют максима Оськина в облправительстве. — Приняли 23 объекта, сейчас подрядчики выполняют работы с опережением сроков».
Планируют, что до конца года в Воронеже ощутимо вырастет показатель дорог, отвечающих нормативам — с 17,2% до 36,2%. Сообщается, что качество выполнения работ и нового покрытия проверяют специалисты, оценивающие образцы в лаборатории. Также за ходом ремонта следят общественники.