Масштабный ремонт дорог в Воронеже идет с опережением сроков

Источник: Новости Воронежа

По словам руководителя транспорта и автомобильных дорог области Максима Оськина, в этом году отремонтируют больше 152 км улиц и дорог Воронежа на 63 улицах. Также приведут в нормативное состояние 60 объектов автомобильных дорог в области.

«Общий объем работ, запланированный на 2017 год, по местным объектам выполнен на 71%, — цитируют максима Оськина в облправительстве. — Приняли 23 объекта, сейчас подрядчики выполняют работы с опережением сроков».