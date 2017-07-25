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07:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области до конца 2017 года откроют 8 детских садов

Строительство трех дошкольных учреждений завершится к 1 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

До конца 2017 года в Воронежской области введут в эксплуатацию восемь детских садов. Об этом рассказал руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников на пресс-конференции в воронежском Доме журналистов в понедельник, 24 июля.

Дошкольные учреждения в поселках Панино, Абрамовка Таловского района и Отрадное Новоусманского района сдадут до 1 сентября. Еще пять детских садов введут в эксплуатацию до конца года. Дошкольные учреждения появятся в поселках Шилово, Воля Новоусманского района, Большие Базы Ольховатского района, в селе Пески Поворинского района и в Воронеже на улице Ильюшина.

Кроме того, до конца 2017 года в эксплуатацию введут три школы. Одна появится в Воронеже на улице Шишкова, другая в Богучарском районе. В Бутурлиновском районе откроется школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также до конца года закончат пристройку к школе № 54 в Левобережном районе Воронежа.

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