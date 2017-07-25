В Воронежской области до конца 2017 года откроют 8 детских садов
Строительство трех дошкольных учреждений завершится к 1 сентября.
Строительство трех дошкольных учреждений завершится к 1 сентября.
До конца 2017 года в Воронежской области введут в эксплуатацию восемь детских садов. Об этом рассказал руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников на
Дошкольные учреждения в поселках Панино, Абрамовка Таловского района и Отрадное Новоусманского района сдадут до 1 сентября. Еще пять детских садов введут в эксплуатацию до конца года. Дошкольные учреждения появятся в поселках Шилово, Воля Новоусманского района, Большие Базы Ольховатского района, в селе Пески Поворинского района и в Воронеже на улице Ильюшина.
Кроме того, до конца 2017 года в эксплуатацию введут три школы. Одна появится в Воронеже на улице Шишкова, другая в Богучарском районе. В Бутурлиновском районе откроется