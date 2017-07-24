Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Честера Беннингтона

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О совершившем суицид вокалисте члены группы говорят, что им будет «не хватать неистового, смешного, доброго, щедрого голоса». Члены группы обращаются к покойному товарищу со словами, что «те демоны, что забрали тебя у нас, были частью сделки. В конце концов, в первую очередь то, как ты о них пел, заставило нас влюбиться в тебя».

Члены группы Linkin Park сообщают, что теперь они «не знают, какой путь избрать», хотя их «страсть к созданию и исполнению музыки неугасима».

«Жизнь каждого из нас стала лучше благодаря тебе. Спасибо тебе за этот подарок. Мы любим тебя и очень скучаем. Пока не увидим тебя снова», — говорится в заявлении.