Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
В РФ самолет экстренно приземлился из-за действий пассажира
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
21:40 (мск), источник: РБК

Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Честера Беннингтона

Группа Linkin Park заявила, что смерть вокалиста Честера Беннингтона «оставила пустоту, которая никогда не будет заполнена». Об этом говорится на странице коллектива в Facebook.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Читайте также
Linkin Park открыла виртуальный мемориал в память о Честере Беннингтоне

О совершившем суицид вокалисте члены группы говорят, что им будет «не хватать неистового, смешного, доброго, щедрого голоса». Члены группы обращаются к покойному товарищу со словами, что «те демоны, что забрали тебя у нас, были частью сделки. В конце концов, в первую очередь то, как ты о них пел, заставило нас влюбиться в тебя».

Члены группы Linkin Park сообщают, что теперь они «не знают, какой путь избрать», хотя их «страсть к созданию и исполнению музыки неугасима».

«Жизнь каждого из нас стала лучше благодаря тебе. Спасибо тебе за этот подарок. Мы любим тебя и очень скучаем. Пока не увидим тебя снова», — говорится в заявлении.

Солист группы Linkin Park покончил жизнь самоубийством 20 июля. Певец был найден в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Около него найдена полупустая бутылка с алкоголем. Следов наркотиков найдено не было. Честеру Беннингтону был 41 год. Члены группы создали виртуальный мемориал в память о певце.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 «Не знаете, двоечники»: Греф рассказал, почему уволил 450 юристов
«Пытался лечиться»: СМИ узнали причину смерти миллионера Тарасова
«Не знаете, двоечники»: Греф рассказал, почему уволил 450 юристов
Китайский истребитель перехватил самолет-разведчик США
Бастрыкин предложил блокировать экстремистские сайты без суда
В шахте в Кемеровской области взорвался метан
Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ»
Задержанную в Турции с матерью девочку вернули в Россию
Доход ректора Горного университета в 30 раз превысил зарплату
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Спорт
Гончаренко: Проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем Главный тренер ЦСКА рассказал на пресс-конференции в преддверии игры Лиги чемпионов с греческим АЕКом о проблемах армейцев
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь