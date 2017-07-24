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22:08 (мск), источник: РИА Новости

В США рассекретили показания агента КГБ по делу об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Национальный архив США обнародовал документы, связанные с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди, в том числе и показания бывшего агента КГБ Юрия Носенко о главном подозреваемом в этом деле — Ли Харви Освальде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Всего опубликовано 3,8 тысячи документов, более 400 из которых были полностью засекречены, а еще 3,3 тысячи издавались частично или в отредактированном виде. Кроме того, в открытый доступ выложены 17 аудиозаписей показаний Носенко, который сбежал в США после убийства Кеннеди.

«Носенко утверждал, что в бытность офицером КГБ вел дело Ли Харви Освальда, пока тот проживал в СССР», — говорится в сообщении архива.

Доступ к документам был ранее запрещен в соответствии с законом, принятым Конгрессом в 1992 году.
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Нормативный акт обязывал все федеральные учреждения передать в Национальные архивы документы, имеющие отношение к расследованию убийства Кеннеди.

Джона Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. По официальной версии, убийство совершил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд. Споры по поводу того, кто убил президента США, не прекращаются до сих пор.

Носенко был сыном министра судостроения, закончил МГИМО и устроился на службу в органы госбезопасности СССР. В 1964 году он стал перебежчиком — из-за его предательства многие сотрудники КГБ понесли наказание, более сотни человек были отозваны из зарубежных командировок и стали невыездными.

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