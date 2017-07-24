Цукерберг поспорил с Маском о «фундаментальной угрозе» человечеству

Основатель Facebook Марк Цукерберг не согласился с утверждением основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, предупредившего о том, что искусственный интеллект является «фундаментальной угрозой для всего человечества». Свое мнение на этот счет Цукерберг высказал во время онлайн-трансляции Facebook Live с пользователями соцсети, сообщает CNBC.
«Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а предсказывать конец света очень безответственно», — сказал Цукерберг в ответ на вопрос одного из пользователей, попросивших его прокомментировать недавние заявления Маска.
На прошлой неделе Маск в ходе своего выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов США заявил, что искусственный интеллект является «фундаментальной угрозой для человечества». «ДТП, авиакатастрофы, некачественные лекарства и плохая еда такими не являются», — сказал Маск.
Он подчеркнул, что имеет доступ к самым передовым технологиям, связанным с развитием и внедрением искусственного интеллекта. По словам Маска, то, что он видит, заставляет его думать, что людям на самом деле стоит беспокоиться на эту тему.
Маск также заявил, что считает необходимым регулировать на государственном уровне данную область. Кроме того, считает глава SpaceX, необходимо искусственно ограничивать скорость, с которой такие технологии распространяются. Иначе, по его словам, однажды может выясниться, что уже поздно.