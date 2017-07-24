Цукерберг поспорил с Маском о «фундаментальной угрозе» человечеству

Источник: AP 2017

Основатель Facebook Марк Цукерберг не согласился с утверждением основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, предупредившего о том, что искусственный интеллект является «фундаментальной угрозой для всего человечества». Свое мнение на этот счет Цукерберг высказал во время онлайн-трансляции Facebook Live с пользователями соцсети, сообщает CNBC.

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«Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а предсказывать конец света очень безответственно», — сказал Цукерберг в ответ на вопрос одного из пользователей, попросивших его прокомментировать недавние заявления Маска.

На прошлой неделе Маск в ходе своего выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов США заявил, что искусственный интеллект является «фундаментальной угрозой для человечества». «ДТП, авиакатастрофы, некачественные лекарства и плохая еда такими не являются», — сказал Маск.

Он подчеркнул, что имеет доступ к самым передовым технологиям, связанным с развитием и внедрением искусственного интеллекта. По словам Маска, то, что он видит, заставляет его думать, что людям на самом деле стоит беспокоиться на эту тему.