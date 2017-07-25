Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский «чёрный гигант» поразил отдыхающих на Балтийском море
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска
Дачники попали под вторую «амнистию»
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Пьяный комбат ВСУ не смог заставить солдат открыть огонь
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Японская поэзия спорта
00:09 (мск), источник: ТАСС

Джастин Бибер прервал мировое турне

Певец отказался от проведения 14 концертов, которые были запланированы в США и странах Азии. В сообщении на сайте исполнителя отмечается, что зрителям вернут деньги за билеты.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 24 июля. Певец Джастин Бибер неожиданно прервал мировое турне и отказался от проведения 14 концертов, которые были запланированы до 10 октября в США и странах Азии. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте 23-летнего певца.

Читайте также
Джастину Биберу запретили въезд в Китай за «плохое поведение»

«В силу непредвиденных обстоятельств Джастин Бибер отменяет оставшуюся часть мирового турне. Джастин любит своих поклонников и не хотел бы их разочаровывать. Однако после долгих размышлений он принял решение более не давать концертов в рамках гастрольного тура», — гласит сообщение.

Отмечается, что зрителям будут возвращены деньги за билеты.

Очередной мировой тур Бибера начался в марте этого года. Певец дал более 150 шоу в Европе, Африке, Южной Америке и Азии. Бибер является обладателем премии «Грэмми», а также автором таких хитов, как One Time, Baby и Believe.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
ФАС считает выполнимой отмену роуминга внутри сети в РФ в течение 14 дней
Новак: ситуация с Siemens не отразится на российских компаниях
Китайский истребитель перехватил самолет-разведчик США
Бастрыкин предложил блокировать экстремистские сайты без суда
В шахте в Кемеровской области взорвался метан
Валерий Карпин покинул телеканал «Матч ТВ»
Задержанную в Турции с матерью девочку вернули в Россию
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь