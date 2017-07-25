Джастин Бибер прервал мировое турне

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 24 июля. Певец Джастин Бибер неожиданно прервал мировое турне и отказался от проведения 14 концертов, которые были запланированы до 10 октября в США и странах Азии. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте 23-летнего певца.

«В силу непредвиденных обстоятельств Джастин Бибер отменяет оставшуюся часть мирового турне. Джастин любит своих поклонников и не хотел бы их разочаровывать. Однако после долгих размышлений он принял решение более не давать концертов в рамках гастрольного тура», — гласит сообщение.

Отмечается, что зрителям будут возвращены деньги за билеты.