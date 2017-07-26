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18:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Депрессия от погоды. Чем коварно хмурое лето

В этом году традиционная осенняя депрессия начала посещать россиян на два месяца раньше — в разгар лета. Почему и как быть, если это случилось с вами?

Источник: РИА "Новости"

Наш эксперт — доцент кафедры психиатрии и психосоматики ИПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАН, кандидат медицинских наук Игорь Дороженок.

День или ночь?

Известно много видов депрессий. И далеко не все они привязаны к какому-то времени года. Депрессия может быть реакцией на событие в личной жизни или следствием некой телесной болезни. А в связи с погодой обычно обостряется определённый тип неглубокой депрессии. Речь идёт о сезонном расстройстве настроения, связанном с нарушением обмена гормоноподобного вещества — мелатонина. Он вырабатывается маленькой эндокринной железой в головном мозге и выполняет в организме роль важного регулятора.

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Прежде всего мелатонин приводит в порядок наши суточные ритмы, то есть помогает нам приспосабливаться к меняющимся сезонным условиям. Но когда солнечного света становится мало, постоянно идут дожди, что и происходит нынешним летом, обмен мелатонина нарушается. Человек живёт при искусственном освещении и часто «путает день с ночью». Как следствие у него смещаются циклы сна и бодрствования. Вечером ему сложно заснуть, а утром тяжело проснуться. Днём он вместо бодрости чувствует усталость и разбитость, плохо соображает.

Грусть-тоска меня съедает…

В таких условиях и проявляются признаки осенней депрессии. Это уныние, раздражительность, тревога либо апатия, дневная сонливость, снижение либидо. Зачастую тяга к поеданию запретных продуктов: сладостей, булочек, чипсов.

Обычно такое сезонное расстройство настроения длится два-три месяца. Казалось бы, не очень долго. Но за это время проблема может привести к неприятным последствиям. Можно потерять работу, испортить личную жизнь.

Также на фоне депрессии могут обостриться внутренние и кожные заболевания. Так что даже неглубокая сезонная депрессия — не шутка, её никак нельзя оставлять без внимания.

Без самодеятельности!

Если к описанным выше симптомам прибавляется потеря интереса ко всему, что вас развлекало и радовало раньше, если появились мысли о собственной неполноценности и ущербности, такое расстройство лечится только антидепрессантами, то есть специальными психотропными препаратами, которые улучшают настроение, уменьшают чувство тоски, подавленности. Также они снимают повышенную тревожность, нормализуют сон и аппетит. И даже могут оказывать небольшой активизирующий эффект.

Все другие средства, которыми пытаются лечить депрессию, играют лишь вспомогательную роль. Это относится и к растительным успокаивающим средствам на основе корня валерианы и зверобоя, и к фитостимуляторам, и к витаминным комплексам с пометкой «против стрессов и депрессий».

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Небольшое кратковременное облегчение симптомов при их приёме, возможно, и наступит. Но саму депрессию они не лечат.

А иногда, если средства подобраны неверно, они могут принести вред. Ведь любой антидепрессант — это серьёзный лекарственный препарат со своим спектром побочных действий, подчас довольно неприятных.

Сколько лечиться?

Чтобы не ошибиться с выбором, врач должен правильно оценить ваше душевное состояние и узнать много подробностей о вашем здоровье, образе жизни, хронических заболеваниях. Выбор правильного лекарства — целое искусство.

Сроки лечения зависят от структуры и тяжести депрессии. Курс может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Лёгкое и умеренное сезонное депрессивное расстройство обычно «сдаётся» быстрее.

Но в любом случае лечение состоит из трёх этапов. Прежде всего устраняются плохое настроение, апатия, тревожность, трудности концентрации, нарушения сна, аппетита, либидо. На это уходит от полутора до трёх месяцев.

Затем следует поддерживающая терапия. Препарат даётся в низкой дозировке ещё примерно полгода. Для многих людей такого курса достаточно.

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