Депрессия от погоды. Чем коварно хмурое лето

Источник: РИА "Новости"

Наш эксперт — доцент кафедры психиатрии и психосоматики ИПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАН, кандидат медицинских наук Игорь Дороженок.

День или ночь?

Известно много видов депрессий. И далеко не все они привязаны к какому-то времени года. Депрессия может быть реакцией на событие в личной жизни или следствием некой телесной болезни. А в связи с погодой обычно обостряется определённый тип неглубокой депрессии. Речь идёт о сезонном расстройстве настроения, связанном с нарушением обмена гормоноподобного вещества — мелатонина. Он вырабатывается маленькой эндокринной железой в головном мозге и выполняет в организме роль важного регулятора.

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Прежде всего мелатонин приводит в порядок наши суточные ритмы, то есть помогает нам приспосабливаться к меняющимся сезонным условиям. Но когда солнечного света становится мало, постоянно идут дожди, что и происходит нынешним летом, обмен мелатонина нарушается. Человек живёт при искусственном освещении и часто «путает день с ночью». Как следствие у него смещаются циклы сна и бодрствования. Вечером ему сложно заснуть, а утром тяжело проснуться. Днём он вместо бодрости чувствует усталость и разбитость, плохо соображает.

Грусть-тоска меня съедает…

В таких условиях и проявляются признаки осенней депрессии. Это уныние, раздражительность, тревога либо апатия, дневная сонливость, снижение либидо. Зачастую тяга к поеданию запретных продуктов: сладостей, булочек, чипсов.

Обычно такое сезонное расстройство настроения длится два-три месяца. Казалось бы, не очень долго. Но за это время проблема может привести к неприятным последствиям. Можно потерять работу, испортить личную жизнь.

Также на фоне депрессии могут обостриться внутренние и кожные заболевания. Так что даже неглубокая сезонная депрессия — не шутка, её никак нельзя оставлять без внимания.

Без самодеятельности!

Если к описанным выше симптомам прибавляется потеря интереса ко всему, что вас развлекало и радовало раньше, если появились мысли о собственной неполноценности и ущербности, такое расстройство лечится только антидепрессантами, то есть специальными психотропными препаратами, которые улучшают настроение, уменьшают чувство тоски, подавленности. Также они снимают повышенную тревожность, нормализуют сон и аппетит. И даже могут оказывать небольшой активизирующий эффект.

Все другие средства, которыми пытаются лечить депрессию, играют лишь вспомогательную роль. Это относится и к растительным успокаивающим средствам на основе корня валерианы и зверобоя, и к фитостимуляторам, и к витаминным комплексам с пометкой «против стрессов и депрессий».

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Небольшое кратковременное облегчение симптомов при их приёме, возможно, и наступит. Но саму депрессию они не лечат.

А иногда, если средства подобраны неверно, они могут принести вред. Ведь любой антидепрессант — это серьёзный лекарственный препарат со своим спектром побочных действий, подчас довольно неприятных.

Сколько лечиться?

Чтобы не ошибиться с выбором, врач должен правильно оценить ваше душевное состояние и узнать много подробностей о вашем здоровье, образе жизни, хронических заболеваниях. Выбор правильного лекарства — целое искусство.

Сроки лечения зависят от структуры и тяжести депрессии. Курс может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Лёгкое и умеренное сезонное депрессивное расстройство обычно «сдаётся» быстрее.

Но в любом случае лечение состоит из трёх этапов. Прежде всего устраняются плохое настроение, апатия, тревожность, трудности концентрации, нарушения сна, аппетита, либидо. На это уходит от полутора до трёх месяцев.