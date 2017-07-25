МВД Приморья оценило обстановку с «веревочниками» на пляжах: «Силы полиции не резиновые»

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 июля, PrimaMedia.

После всплеска активности «веревочников» на пляжах острова Русского во Владивостоке в эти выходные администрация Приморья организовала для журналистов встречу, на которой в очередной раз было сказано о незаконности пляжных поборов. На вопрос корреспондента ИА PrimaMedia, почему нельзя было организовать патрулирование территории, если все предпосылки для появления «веревочников» на Тобизина были, представитель УМВД РФ по Приморью Алексей Дёмин ответил, что «силы полиции не резиновые».

По словам начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Алексея Дёмина, с начала летнего сезона-2017 в крае полиция зафиксировала около 200 правонарушений, связанных с предпринимательской деятельностью на пляжах и в местах массового отдыха. Более четверти — 65 случаев — составили нарушения водного кодекса, когда парковку транспорта организовывали на территории акватории моря (в пределах 500 метров от береговой полосы). Также часто протоколы приходилось составлять за ведение предпринимательской деятельности без регистрации (44 случая), нарушения при реализации спиртного и самоуправство (25 случаев).

Под последнюю статью как раз попадают пресловутые «веревочники».

— По закону «О защите прав потребителей» и ФЗ N171, брать плату за проезд на пляж могут только предприниматели, которые арендуют его у законного владельца. Чтобы ограничить доступ к арендованному участку в виде взимания платы или установки шлагбаума, также необходимо исполнять обязательства по уборке территории и оборудовать там парковку с твердым покрытием. При этом парковки не могут быть расположены в пределах водоохранной зоны — 500 метров от береговой линии — это прописано в Водном кодексе РФ. Также у добропорядочных бизнесменов на территории пляжа должны иметься так называемые уголки покупателей — стенды, где люди могут найти всю информацию про арендатора и предоставляемые услуги, — рассказывает Дёмин.

В случае если «веревочник» попался полиции по статье «Самоуправство» трижды, составляется дополнительный протокол — о «Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Злостные «веревочники» правоохранителям с начала лета попадались всего трижды. Впрочем, санкции статей не так велики, чтобы навсегда отбить у предприимчивых граждан желание собирать с других деньги — незаконные действия по взиманию платы караются небольшим штрафом либо арестом на 15 суток.

Представитель краевого УМВД призывает приморцев при встрече с «веревочниками» звонить в полицию самостоятельно, поскольку вести постоянное дежурство на пляжах и в местах массового отдыха — непозволительная роскошь.

— Как таковой курортный сезон у нас в крае никем не устанавливается, в отличие от того же Краснодарского края, где его устанавливает глава субъекта. Поскольку у нас этого нет, мы разрабатываем какие-то свои внтуриведомственные планы. В соответствии с ними сейчас усиление идет в Хасанском районе (это Андреевка, там работают дополнительные наряды), и по необходимости в августе приходится направлять наряды в Ханкайский район. Все зависит от оперативной обстановки. В тех пляжных зонах, которые находятся на Русском острове, в районах Седанки, Санаторной, в Ливадии и так далее мы справляемся силами территориальных ОВД, — говорит полицейский.

На уточняющий вопрос корреспондента PrimaMedia о том, дежурят ли полицейские на пляжах на постоянной основе, он ответил «А зачем?». При том, что иногда всплеск активности «веревочников» можно спрогнозировать. Как, например, это было в прошлые выходные на мысе Тобизина.

Правоохранитель сообщил, что часто закон во время пляжного отдыха нарушают и сами туристы. С начала сезона в крае зарегистрировано более 1 тысячи правонарушений, наиболее распространенные — мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. Неспокойнее всего обстановка в Андреевке Хасанского района.