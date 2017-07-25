Рисунок Дональда Трампа выставили на аукцион за $9 тыс
Рисунок американского президента Дональда Трампа, сделанный им более 10 лет, выставили на торги. Начальная цена лота, на котором изображен в том числе Trump Tower, составила $9 тыс.
Рисунок американского президента Дональда Трампа, сделанный им более 10 лет, выставили на торги. Начальная цена лота, на котором изображен в том числе Trump Tower, составила $9 тыс.
Аукционный дом Nate D. Sanders Auctions выставил на торги рисунок американского президента Дональда Трампа, сделанный им еще в 2005 году, сообщает The Hill. Стартовая цена лота — $9 тыс.
В описании к лоту на сайте аукционного дома сказано, что на рисунке изображены очертания
The Hill уточняет, что речь идет о благотворительном мероприятии, целью которого было собрать деньги для кампании по ликвидации неграмотности. Наряду с Трампом в том мероприятии приняли участие сенатор Джон Маккейн, актер Бен Аффлек, актриса Шарлиз Терон и другие. Все они сделали рисунки, которые затем были выставлены на продажу на аукционе eBay.
Торги на площадке Nate D. Sanders Auctions стартуют в четверг.
Ранее, как уточняет The Hill, на аукционе eBay был продан рисунок Барака Обамы, сделанный им в 2007 году также в рамках благотворительного мероприятия, за $2,075 тыс.