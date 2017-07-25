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00:54 (мск), источник: РБК

Рисунок Дональда Трампа выставили на аукцион за $9 тыс

Рисунок американского президента Дональда Трампа, сделанный им более 10 лет, выставили на торги. Начальная цена лота, на котором изображен в том числе Trump Tower, составила $9 тыс.

Источник: AP 2017

Аукционный дом Nate D. Sanders Auctions выставил на торги рисунок американского президента Дональда Трампа, сделанный им еще в 2005 году, сообщает The Hill. Стартовая цена лота — $9 тыс.

В описании к лоту на сайте аукционного дома сказано, что на рисунке изображены очертания Нью-Йорка с небоскребом Trump Tower в центре. Кроме того, на работе стоит подпись Трампа, сделанная маркером золотого цвета. Рисунок был выполнен во время благотворительного мероприятия и является очень редким из оставшихся с того мероприятия рисунков.

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The Hill уточняет, что речь идет о благотворительном мероприятии, целью которого было собрать деньги для кампании по ликвидации неграмотности. Наряду с Трампом в том мероприятии приняли участие сенатор Джон Маккейн, актер Бен Аффлек, актриса Шарлиз Терон и другие. Все они сделали рисунки, которые затем были выставлены на продажу на аукционе eBay.

Торги на площадке Nate D. Sanders Auctions стартуют в четверг.

Ранее, как уточняет The Hill, на аукционе eBay был продан рисунок Барака Обамы, сделанный им в 2007 году также в рамках благотворительного мероприятия, за $2,075 тыс.

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