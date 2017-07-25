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03:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Любителей витаминов в Приморье уберегли от опасности

Любителей витаминов в Приморье уберегли от опасности.

Крупная партия опасных фруктов, прибывшая из Китая, задержана сотрудниками Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, об этом ИА Дейта.ру сообщили в надзорном ведомстве.

Речь идет о 588 килограммах слив, зараженных восточной плодожоркой — вредителем растений, имеющим для России карантинный статус. Проведенные лабораторные исследования заражение подтвердили.

В настоящее время вся партия ввезенной продукции — а это 24 тонны овощей и фруктов — вернули в Китай.

Таисия Масина.

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