Любителей витаминов в Приморье уберегли от опасности
Любителей витаминов в Приморье уберегли от опасности.
Любителей витаминов в Приморье уберегли от опасности.
Крупная партия опасных фруктов, прибывшая из Китая, задержана сотрудниками Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, об этом ИА Дейта.ру сообщили в надзорном ведомстве.
Речь идет о 588 килограммах слив, зараженных восточной плодожоркой — вредителем растений, имеющим для России карантинный статус. Проведенные лабораторные исследования заражение подтвердили.
В настоящее время вся партия ввезенной продукции — а это 24 тонны овощей и фруктов — вернули в Китай.
Таисия Масина.