Дату Тотального диктанта-2018 объявят во Владивостоке
Дату Тотального диктанта-2018 объявят во Владивостоке.
Дату Тотального диктанта-2018 объявят во Владивостоке.
Всероссийская акция «Тотальный диктант» собрала на ежегодном форуме организаторов и экспертов, сообщает ИА Дейта.ру.
В нем приняли участие представители из Владивостока, Москвы, Новосибирска,
По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, «Владивосток стал важной стратегической точкой на карте развития Тотального диктанта. Именно здесь экспертный совет и организаторы собираются принять решения, которые подтолкнут проект к дальнейшему развитию».
изменения обнародуют в четверг, 27 июля в ходе
Татьяна Данилова.