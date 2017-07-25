Дату Тотального диктанта-2018 объявят во Владивостоке.

Всероссийская акция «Тотальный диктант» собрала на ежегодном форуме организаторов и экспертов, сообщает ИА Дейта.ру.

В нем приняли участие представители из Владивостока, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Иркутска, Тюмени, Находки, Уссурийска. В течение недели они будут обсуждать сроки проведения акции, особенности проверки работ и текст Тотального диктанта-2018.

По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, «Владивосток стал важной стратегической точкой на карте развития Тотального диктанта. Именно здесь экспертный совет и организаторы собираются принять решения, которые подтолкнут проект к дальнейшему развитию».

изменения обнародуют в четверг, 27 июля в ходе пресс-конференции, которая состоится в этот день в администрации Приморского края. Здесь с журналистами встретятся председатель Экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарёва, директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков, а также представители администрации Приморского края и ДВФУ.