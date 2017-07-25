Названа дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде

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Фильм 7.2 007: СПЕКТР 2015 / США, Великобритания / 2 ч. 28 мин. SPECTRE триллер боевик ...

У новой кинокартины пока что нет названия. Информации об исполнителе роли Джеймса Бонда и режиссере фильма издание также не приводит. В качестве сценаристов над картиной будут работать Нил Первис и Роберт Уэйд.

10 июля сообщалось, что английский актер Дэниел Крэйг, сыгравший агента 007 в четырех фильмах бондианы, вернется к роли Джеймса Бонда. Продюсер франшизы Барбара Брокколи также планирует договориться с британской певицей Адель, чтобы она спела тему к новому фильму серии. Ее песня к картине «007: Координаты “Скайфолл”» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус».

В ноябре 2015 года вскоре после премьеры фильма «007: Спектр» Крейг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде.