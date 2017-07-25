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03:23 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке прокуратура оспорила «липовое отцовство»

Прокуратура Первомайского района г. Владивостока провела проверку по доводам обращения местного жителя, который длительное время являлся опекуном малолетнего ребенка 2009 года рождения.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что мать ребенка с 2011 года перестала заниматься его воспитанием и содержанием. Фактически уход за мальчиком обеспечивала ее сестра и муж последней, которые заботились о малолетнем, приняв его в свою семью. Впоследствии супруги взяли ребенка под опеку, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В связи с тем, что мать ребенка уклонялась от его воспитания и содержания, в судебном порядке женщина была ограничена в родительских правах в отношении сына.

Будучи ограниченной в родительских правах, с целью обойти судебный порядок восстановления в родительских правах и вернуть сына, женщина совместно с сожителем установила в ЗАГСе отцовство в отношении ребенка, несмотря на то, что мужчина не являлся его биологическим отцом и никогда не воспитывал его.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об оспаривании отцовства.

Решением Первомайского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены, из актов записи о рождении ребенка исключены сведения об отце.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

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