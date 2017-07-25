Во Владивостоке прокуратура оспорила «липовое отцовство»

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что мать ребенка с 2011 года перестала заниматься его воспитанием и содержанием. Фактически уход за мальчиком обеспечивала ее сестра и муж последней, которые заботились о малолетнем, приняв его в свою семью. Впоследствии супруги взяли ребенка под опеку, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В связи с тем, что мать ребенка уклонялась от его воспитания и содержания, в судебном порядке женщина была ограничена в родительских правах в отношении сына.

Будучи ограниченной в родительских правах, с целью обойти судебный порядок восстановления в родительских правах и вернуть сына, женщина совместно с сожителем установила в ЗАГСе отцовство в отношении ребенка, несмотря на то, что мужчина не являлся его биологическим отцом и никогда не воспитывал его.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об оспаривании отцовства.

Решением Первомайского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены, из актов записи о рождении ребенка исключены сведения об отце.