Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Как использовать для хранения место вокруг окна
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
03:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Глава регионального УФСИН ответит на вопросы жителей Хабаровского края

В среду, 26 июля, пройдет прямая телефонная линия с руководством УФСИН России по Хабаровскому краю.

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Александр Кудрин ответит на вопросы жителей региона, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы.

Задать вопрос и получить ответ жители Хабаровска и края смогут с 10:00 до 11:00 по телефону: 8 (4212) 70−82−00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого УФСИН.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Бывший депутат гордумы Хабаровска скончался на 70-м году жизни
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
Бастрыкин предложил блокировать экстремистские сайты без суда
В шахте в Кемеровской области взорвался метан
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Задержанную в Турции с матерью девочку вернули в Россию
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь