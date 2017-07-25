Глава регионального УФСИН ответит на вопросы жителей Хабаровского края
В среду, 26 июля, пройдет прямая телефонная линия с руководством УФСИН России по Хабаровскому краю.
В среду, 26 июля, пройдет прямая телефонная линия с руководством УФСИН России по Хабаровскому краю.
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Александр Кудрин ответит на вопросы жителей региона, касающиеся деятельности
Задать вопрос и получить ответ жители Хабаровска и края смогут с 10:00 до 11:00 по телефону: