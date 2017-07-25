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03:50 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке стартовал 85 театральный сезон. Видеорепортаж Елены Штылиной

Во Владивостоке стартовал 85 театральный сезон. 24 июля в академическом краевом драматическом театре имени Горького прошел сбор труппы. В свой юбилейный год артисты обсудили грандиозные планы и поздравили коллег со знаменательными событиями в их жизни.

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Позади большие гастроли в столице и театральные каникулы, впереди — серьезные планы в новом юбилейном сезоне. В этом году он стартует раньше обычного. 18 августа Горьковка распахнет свои двери для публики и откроет сезон майской премьерой «Эдит Пиаф».

Художественный руководитель Ефим Звеняцкий с гордостью отмечает: постановки приморского драмтеатра, которые с успехом прошли в Москве, теперь зрители увидят в 3D-формате. Уже завершена работа над киноверсиями двух исторических полотен. И если спектакль «Стена» Владимира Мединского впервые показал Смоленский государственный театр, то «Крейсера» родился в стенах Горьковского. За его создание артиста Валентина Запорожца торжественно поздравляют с присвоением премии Правительства России.

Валентин Запорожец, артист Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького: «Фантастическая какая-то история. Я вообще не думал, что получу такую премию когда-либо в жизни!».

В первый день нового сезона чествуют не только лауреатов, но и молодоженов. Говорят, такие чудеса бывают только в театре: спектакль «Царевна лягушка» соединил его главных героев и сказочный финал воплотился в их жизни.

Леонид и Полина Смагины, артисты Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького: «Познакомились на репетиции, с этого все и началось! Царевна-лягушка, а это — Иван-царевич был!».

К следующему театральному сезону старейший театр имени М. Горького ждет масштабная реконструкция.

Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького: «Самое главное, чтобы не произошла реконструкция в лицах людей, актеров. Для меня это — самое большое строительство!».

Капитального ремонта внутри здания не было более 40 лет. Обновления коснутся зрительного зала и сцены с полной заменой оборудования. На время ремонта труппа театра планирует отправиться на гастроли по краю и за границу.

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