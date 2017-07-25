На сутки отключили горячее водоснабжение в жилых домах Первого микрорайона Хабаровска
Коммунальные службы проводят ремонтные работы на теплотрассе.
Коммунальные службы проводят ремонтные работы на теплотрассе.
Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.
Горячее водоснабжение с сегодняшнего дня отсутствует в 17 жилых домах, детском саду и административном здании, расположенных в Первом микрорайоне Хабаровска. Тепловые сети проводят ремонтные работы, сообщили ИА AmurMedia в
В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 25 июля
Отключений холодной воды нет.
По информации единой диспетчерской служба, в городе не работает 26 лифтов.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 219 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства был убран и вывезен 91 кубометр мусора, смета, грунта.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 35 ДТП, эвакуировано 38 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано три возгорания, на пульт «03» поступило 676 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышли 640 единиц общественного транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов и 582 автобуса.