Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский «чёрный гигант» поразил отдыхающих на Балтийском море
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
03:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

На сутки отключили горячее водоснабжение в жилых домах Первого микрорайона Хабаровска

Коммунальные службы проводят ремонтные работы на теплотрассе.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

Горячее водоснабжение с сегодняшнего дня отсутствует в 17 жилых домах, детском саду и административном здании, расположенных в Первом микрорайоне Хабаровска. Тепловые сети проводят ремонтные работы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 25 июля из-за порыва на магистральном трубопроводе горячей воды нет в одном доме по адресу проспект 60-летия Октября, 174. Кроме этого с 09.00 25 июля до 09.00 26 июля МУП «Тепловые сети» для проведения ремонтных работ на теплотрассе по Юности, 40 отключают горячее водоснабжение. Без воды останутся хабаровчане по следующим адресам: ул. Космическая, 9, 9А, 9Б, 9 В, 11, 13, 13А, 13Б, 13 В, 13 Г, 15, 17, 11Б, 15А; ул. Юности, 36, 38, 40, 42, 44. Всего будут отключены 17 жилых домов, детский сад и административное здание.

Отключений холодной воды нет.

По информации единой диспетчерской служба, в городе не работает 26 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 219 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства был убран и вывезен 91 кубометр мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 35 ДТП, эвакуировано 38 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано три возгорания, на пульт «03» поступило 676 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышли 640 единиц общественного транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов и 582 автобуса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
Бастрыкин предложил блокировать экстремистские сайты без суда
В шахте в Кемеровской области взорвался метан
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Задержанную в Турции с матерью девочку вернули в Россию
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь