На сутки отключили горячее водоснабжение в жилых домах Первого микрорайона Хабаровска

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 25 июля из-за порыва на магистральном трубопроводе горячей воды нет в одном доме по адресу проспект 60-летия Октября, 174. Кроме этого с 09.00 25 июля до 09.00 26 июля МУП «Тепловые сети» для проведения ремонтных работ на теплотрассе по Юности, 40 отключают горячее водоснабжение. Без воды останутся хабаровчане по следующим адресам: ул. Космическая, 9, 9А, 9Б, 9 В, 11, 13, 13А, 13Б, 13 В, 13 Г, 15, 17, 11Б, 15А; ул. Юности, 36, 38, 40, 42, 44. Всего будут отключены 17 жилых домов, детский сад и административное здание.