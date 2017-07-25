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03:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Бывший депутат гордумы Хабаровска скончался на 70-м году жизни

Ушел из жизни бывший депутат Хабаровской городской думы, председатель городского совета ветеранов Николай Корниенко. Ему было 69 лет.

Николай Корниенко родился 25 марта 1948 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1975 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1970 по 1985 год работал инженером, директором Хабаровского завода стройматериалов, заместителем председателя Индустриального райисполкома Хабаровска. С 1986 года трудился в Дальневосточном индустриально­-экономическом колледже.

С 2004 года Николая Корниенко дважды избирали депутатом гордумы. Там он возглавлял комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию. В 2015 году он был избран на должность председателя Хабаровского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Церемония прощания с Николаем Корниенко состоится 26 июля в 15 часов в ритуальном зале дорожной больницы по адресу: улица Воронежская, 49, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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