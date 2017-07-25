Бывший депутат гордумы Хабаровска скончался на 70-м году жизни
Ушел из жизни бывший депутат Хабаровской городской думы, председатель городского совета ветеранов Николай Корниенко. Ему было 69 лет.
Ушел из жизни бывший депутат Хабаровской городской думы, председатель городского совета ветеранов Николай Корниенко. Ему было 69 лет.
Николай Корниенко родился 25 марта 1948 года в
С 2004 года Николая Корниенко дважды избирали депутатом гордумы. Там он возглавлял комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию. В 2015 году он был избран на должность председателя Хабаровского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Церемония прощания с Николаем Корниенко состоится 26 июля в 15 часов в ритуальном зале дорожной больницы по адресу: улица Воронежская, 49, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».