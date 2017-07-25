Бывший депутат гордумы Хабаровска скончался на 70-м году жизни

Николай Корниенко родился 25 марта 1948 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1975 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1970 по 1985 год работал инженером, директором Хабаровского завода стройматериалов, заместителем председателя Индустриального райисполкома Хабаровска. С 1986 года трудился в Дальневосточном индустриально­-экономическом колледже.

С 2004 года Николая Корниенко дважды избирали депутатом гордумы. Там он возглавлял комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию. В 2015 году он был избран на должность председателя Хабаровского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.