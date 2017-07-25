Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Порошенко пригрозил Кремлю
Как использовать для хранения место вокруг окна
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Пьяный комбат ВСУ не смог заставить солдат открыть огонь
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Политические битвы
10Японская поэзия спорта
04:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спортсменка из Иркутска выиграла «золото» Всемирных игр-2017

Девушка входит в состав сборной России по спортивной аэробике.

Спортсменка из Иркутска Анастасия Дегтярева в составе сборной России по спортивной аэробике принесла своей стране золото Всемирных игр -2017. Девушка прилетела домой накануне, 24 июля. Подготовка к соревнованиям была серьезной как эмоционально, так и физически, отметила медалистка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам спортсменки, во время подготовки было очень сильное волнение, чувствовалась большая ответственность, однако справится со всем удалось благодаря дружной команде, сильному тренерскому составу.

— В первый день мы допустили небольшую ошибку, поэтому оказались на втором месте. Если бы не ошибка, то мы изначально оторвались бы от соперников. Во второй день мы быстро исправили сложившуюся ситуацию. Выступать за свою страну очень приятно, потому что тебя поддерживает много людей. От этого еще больше ощущаешь ответственность, — рассказала спортсменка.

В аэропорту Иркутска спортсменку встречала шумная делегация с цветами, шарами и плакатами. Девушку поздравили с победой не только родные и друзья, но и болельщики.

Сейчас Анастасия Дегтярева будет готовиться к Чемпионату Европы, который состоится в сентябре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN узнал о возможном новом ракетном запуске в Северной Корее
В шахте в Кемеровской области взорвался метан
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь