Спортсменка из Иркутска выиграла «золото» Всемирных игр-2017

Спортсменка из Иркутска Анастасия Дегтярева в составе сборной России по спортивной аэробике принесла своей стране золото Всемирных игр -2017. Девушка прилетела домой накануне, 24 июля. Подготовка к соревнованиям была серьезной как эмоционально, так и физически, отметила медалистка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам спортсменки, во время подготовки было очень сильное волнение, чувствовалась большая ответственность, однако справится со всем удалось благодаря дружной команде, сильному тренерскому составу.

— В первый день мы допустили небольшую ошибку, поэтому оказались на втором месте. Если бы не ошибка, то мы изначально оторвались бы от соперников. Во второй день мы быстро исправили сложившуюся ситуацию. Выступать за свою страну очень приятно, потому что тебя поддерживает много людей. От этого еще больше ощущаешь ответственность, — рассказала спортсменка.

В аэропорту Иркутска спортсменку встречала шумная делегация с цветами, шарами и плакатами. Девушку поздравили с победой не только родные и друзья, но и болельщики.