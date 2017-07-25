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04:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Строители установили первую арку для кровли стадиона «Енисей»

Строительство ведет кемеровская компания «СДС-Строй».

Строители приступили к монтажу основы крыши стадиона «Енисей». Строители установили первую арку для крыши стадиона «Енисей’Уникальность работ заключается в больших пролетах арки — расстояние между точками опоры до 99,9 м. Конструкция таких размеров впервые устанавливается в России. Об этом рассказали в пресс-службе министерства спорта.

Арка собирается из двух половин, вес каждой — 47 тонн. Процесс установки может занимать до 10 часов. В конструкции стадиона «Енисей» предусмотрена установка 9 таких арок. Монтаж всех должен завершиться в октябре 2017 года. Уточняется, что применение клееных деревянных конструкций снижает «металлоемкость и массу зданий».

Строительство объекта началось в марте текущего года. К настоящему моменту на объекте выполнены демонтажные и земляные работы, забиты все сваи, осуществлен монтаж фундамента. Сейчас монтируются металлоконструкции, ведется устройство монолитных опор. До марта 2018 года будет установлен каркас здания. Все работы планируется завершить в ноябре 2018 года.

Строительство ведет кемеровская компания «СДС-Строй».

Стадион «Енисей» построен в 1971 году. В 2001 году была произведена последняя реконструкция стадиона. Комплекс предназначен для проведения соревнований XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года по хоккею с мячом. После проведения соревнований, объект предназначен для размещения учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей». Строительный контроль на объекте осуществляет КГКУ «Управление капитального строительства».

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