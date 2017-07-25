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04:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

У берегов Владивостока началось формирование парадной колонны кораблей ТОФ

Всего в линию военно-морского парада будет поставлено 13 боевых кораблей Тихоокеанского флота.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 июля, PrimaMedia.

Формирование парадной колонны из 13 боевых кораблей ТОФ началось сегодня в акватории Амурского залива во Владивостоке. Ранее для их швартовки вспомогательные суда флота установили более 20 массивов и бочек, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

В праздновании Дня ВМФ во Владивостоке примут участие: флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-100», подводная лодка «Комсомольск на Амуре», пограничный сторожевой корабль «Сапфир», новейший корвет «Совершенный».

От ИА PrimaMedia отметим, что Владивосток вошел топ-3 самых популярных у туристов городов в День ВМФ. Опередили столицу Приморья только Санкт-Петербург и Севастополь.

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