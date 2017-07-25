На Николаевской сопке построят вертолетную площадку для санавиации

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства вертолетной площадки на Николаевской сопке в районе «Академии зимних видов спорта». Объект необходим для авиатранспорта МЧС и скорой медицинской помощи во время Универсиады.

Под строительство отведен земельный участок площадью 0,5933 га в Октябрьском районе Красноярска.

«В соответствии с требованиями Международной федерации студенческого спорта (FISU) время транспортировки больного до медицинского учреждения не должно превышать 10 минут. Вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта позволит выполнить требования FISU, обеспечить доступность и повысить качество оказания специализированной экстренной медицинской помощи гостям и участникам Универсиады при проведении соревнований по травмоопасным видам спорта», — сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

За обслуживание и эксплуатацию вертолетной площадки будет отвечать аэропорт «Черемшанка».

Площадка сможет принимать вертолеты Robinson R44, Eurocopter EC130, BELL-407, Eurocopter AS-350, «Ка-226» и «Ансат». Конструкция покрытия была выбрана с расчетом на самый тяжелый из представленных аппаратов — «Ка-226», максимальная взлетная масса которого составляет 3 400 кг. За расчетный тип воздушного средства при определении оптимальной площади покрытия был взят вертолет «Ансат», обладающий наибольшими габаритными размерами (общая длина вертолета вместе с вращающимися винтами составляет 13,77 м).

Ранее в краевом минздраве сообщали, что еще одна вертолетная площадка появится в районе «Бобрового лога». Ожидается, что за счет этого в 2019 году доля пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации, и эвакуированных в медицинские организации в течение первых суток увеличится до 90%.