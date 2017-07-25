Дальневосточный чемпионат по шугарингу пройдет на выставке «Мир медицины» в Хабаровске
Ведущие отечественные и зарубежные компании представят свои последние разработки и новейшие технологии.
Ведущие отечественные и зарубежные компании представят свои последние разработки и новейшие технологии.
Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.
С 21 по 24 сентября 2017 года в легкоатлетическом манеже стадиона имени В. И. Ленина пройдёт специализированная выставка «МИР МЕДИЦИНЫ. Здоровье и красота», где ведущие отечественные и зарубежные компании представят свои последние разработки, новейшие технологии, востребованные современной отраслью здравоохранения, сообщили ИА AmurMedia в
Выставка ежегодно поддерживается министерством здравоохранения Хабаровского края. В экспозиции будет представлена медицинская техника, оборудование и диагностика, инновационные технологии, расходные материалы, антисептики, фарминдустрия. Безусловный интерес посетители выставки проявят к таким разделам, как здоровье матери и ребенка, ортопедия, стоматология, лечение за рубежом и многое другое.
В одном из разделов выставки под девизом «Здоровье и красота» будет представлена косметическая продукция, средства ухода за кожей и волосами, оборудование, принадлежности и услуги
Не менее насыщена выставка и программными мероприятиями. На «Ярмарке Здоровья» каждый посетитель сможет пройти
Дирекция выставки «Мир медицины. Здоровье и красота» приглашает своих постоянных и новых клиентов принять активное участие в выставке. Искренне желаем здоровья Вам и Вашим близким.