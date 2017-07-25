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05:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дальневосточный чемпионат по шугарингу пройдет на выставке «Мир медицины» в Хабаровске

Ведущие отечественные и зарубежные компании представят свои последние разработки и новейшие технологии.

Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

С 21 по 24 сентября 2017 года в легкоатлетическом манеже стадиона имени В. И. Ленина пройдёт специализированная выставка «МИР МЕДИЦИНЫ. Здоровье и красота», где ведущие отечественные и зарубежные компании представят свои последние разработки, новейшие технологии, востребованные современной отраслью здравоохранения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ООО «Хабаровская Международная Ярмарка».

Выставка ежегодно поддерживается министерством здравоохранения Хабаровского края. В экспозиции будет представлена медицинская техника, оборудование и диагностика, инновационные технологии, расходные материалы, антисептики, фарминдустрия. Безусловный интерес посетители выставки проявят к таким разделам, как здоровье матери и ребенка, ортопедия, стоматология, лечение за рубежом и многое другое.

В одном из разделов выставки под девизом «Здоровье и красота» будет представлена косметическая продукция, средства ухода за кожей и волосами, оборудование, принадлежности и услуги санаторно-курортного комплекса, салонов красоты, фитнес-центров и т. д. Успешно дополняет выставку актуальное на сегодняшний день направление «ТурЭкспоСервис», т.к. неотъемлемой частью здорового образа жизни является активный отдых, спорт и туризм.

Не менее насыщена выставка и программными мероприятиями. На «Ярмарке Здоровья» каждый посетитель сможет пройти экспресс-тестирование общего состояния организма, а на «Ярмарке Путевок» подобрать индивидуальные оздоровительные или туристические маршруты. Впервые в рамках выставки состоится «Дальневосточный чемпионат по шугарингу».

Дирекция выставки «Мир медицины. Здоровье и красота» приглашает своих постоянных и новых клиентов принять активное участие в выставке. Искренне желаем здоровья Вам и Вашим близким.

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