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05:11 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае чиновники и активисты за три месяца расчистили 77 свалок

Нарушители правил обращения с отходами заплатят почти два миллиона рублей штрафов.

В Хабаровском крае за три месяца чиновники и общественники выявили выявлено 185 несанкционированных свалок. Больше половины людям удалось расчистить совместными усилиями.

Региональные власти озвучили промежуточные итоги акции «Свалкам нет», которую проводит в рамках Года экологии краевое управление госконтроля и лицензирования. В результате проверок вынесено 73 постановления об административном правонарушении в области обращения с отходами на общую сумму 1,9 миллиона рублей, выявлено 185 несанкционированных свалок. В ходе рейдов экологические инспекторы на только фиксировали факт образования стихийных свалок, но и старались выявить причастных к их появлению.

«Промежуточные итоги операции подводятся в управлении каждую неделю. Но главное для нас — это профилактика. Мы стараемся пресечь нарушение, организуя работу с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые осуществляют деятельность в сфере обращения с отходами. Проводятся разъяснительная работа, консультирование в рамках семинаров по соблюдению требований в области обращения с отходами», — отметил начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр управления Александр Сипин.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, всего за время проведения профилактической акции при участии органов местного самоуправления и общественников расчищено 77 свалок общей площадью почти семь тысяч квадратных метров: среди них 49 ликвидированы в Хабаровске, девять — в Комсомольске-на-Амуре, по четыре — в Хабаровском и Комсомольском районах. Также ликвидированы три места несанкционированного сброса отходов в Вяземском районе, по два — в Нанайском и им. Лазо районах, по одному случаю — в Бикинском и Амурском районах.

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