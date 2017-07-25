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05:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Утренний туман помешал самолетам приземлиться в «Емельяново»

Диспетчеры отправляют самолеты в соседние города.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском аэропорту «Емельяново» несколько рейсов пришлось отправить в соседние города из-за густого тумана. Кроме того, десятки человек не могут вылететь из воздушной гавани и ждут посадки в аэропорту. Информация о задержках опубликована на официальном сайте «Емельяново».

Судя по данным онлайн-табло, 25 июля многие внутренние авиарейсы прибывают в Красноярск с задержками. Нескольким самолетам по пути в Красноярск пришлось сесть на аэродромах в соседних городах.

По словам красноярских синоптиков, туманы образовались из-за повышенной влажности и отсутствия ветра. Метеорологи называют такую погоду «типичной» для сибирских городов.

Отметим, что 22 июля из-за тумана и плохой видимости несколько рейсов не смогли приземлиться в новосибирском аэропорту «Толмачево».

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Утренний туман помешал самолетам приземлиться в «Емельяново»
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