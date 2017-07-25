Мисс Россия-2017 Полина Попова прилетела в Иркутск
Первая красавица страны поддержит участниц отборочного тура будущего конкурса красоты.
Первая красавица страны поддержит участниц отборочного тура будущего конкурса красоты.
Мисс Россия-2017 Полина Попова прилетела в Иркутск накануне, 24 июля. Первая красавица страны хочет поддержать участниц отборочного тура будущего конкурса красоты. Девушку встречали в иркутском аэропорту. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«В планах 21-летней модели проведение иркутской
Напомним, осенью этого года Полина Попова сможет представить нашу страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».