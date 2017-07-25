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05:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мисс Россия-2017 Полина Попова прилетела в Иркутск

Первая красавица страны поддержит участниц отборочного тура будущего конкурса красоты.

Мисс Россия-2017 Полина Попова прилетела в Иркутск накануне, 24 июля. Первая красавица страны хочет поддержать участниц отборочного тура будущего конкурса красоты. Девушку встречали в иркутском аэропорту. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В планах 21-летней модели проведение иркутской автограф-сессии и, конечно, посещение Байкала. От знакомства с одним из самых красивых озер планеты юная королева красоты ждет самых ярких впечатлений», — отметили в пресс-службе.

Напомним, осенью этого года Полина Попова сможет представить нашу страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

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