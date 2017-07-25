Уровень воды в реках Хабаровского края вновь начал расти

По сообщению Дальневосточного гидрометцентра, в минувшие сутки подъем уровня воды на 15−36 сантиметров отмечен в верховьях бассейна Тунгуски на реках Урми и Кур. В Верхнебуреинском районе повышение на 67−102 сантиметров зафиксировано в Бурее и Нимане. В Солнечном районе на 70 сантиметров вырос уровень в верхнем течении реки Амгунь.

По словам гидрологов, такие колебания — обычное явление для июля: они вызваны паводками, которые сформировались из-за дождей. Ливни были кратковременными и локальными, поэтому вскоре вода в реках начнет убывать.