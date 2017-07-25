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06:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Уровень воды в реках Хабаровского края вновь начал расти

Вода стала вновь прибывать в реках Хабаровского края.

По сообщению Дальневосточного гидрометцентра, в минувшие сутки подъем уровня воды на 15−36 сантиметров отмечен в верховьях бассейна Тунгуски на реках Урми и Кур. В Верхнебуреинском районе повышение на 67−102 сантиметров зафиксировано в Бурее и Нимане. В Солнечном районе на 70 сантиметров вырос уровень в верхнем течении реки Амгунь.

По словам гидрологов, такие колебания — обычное явление для июля: они вызваны паводками, которые сформировались из-за дождей. Ливни были кратковременными и локальными, поэтому вскоре вода в реках начнет убывать.

Несмотря на то, что угрозы населенным пунктам и хозяйственными объектам нет, спасательные формирования находятся в режиме готовности. Еще неделю назад губернатор поручил усилить мониторинг малых рек. Согласно прогнозам, дожди продлятся до конца месяца, а значит, опасность паводков пока сохраняется, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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