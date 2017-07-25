В Уфе закрыли реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков

В Уфе закрыли так называемый реабилитационный центр, который якобы помогал людям с наркотической и алкогольной зависимостью.

В ходе проверок прокуратура Орджоникидзевского района города Уфы выявила многочисленные грубые нарушения в деятельности ООО «Тихие зори». Так, например, в этом центре элементарно отсутствовала должность медработника, который мог бы оказать квалифицированную помощь пациентам.

— Учитывая, что пребывание в данном учреждении граждан было небезопасно для их жизни и здоровья, прокурор района внес представление, потребовав прекращения незаконной деятельности, — заявили в прокуратуре.

Также нужно отметить, что сама организация находилась в недостроенном жилом фонде, а ведь использование жилого фонда в коммерческих целях противозаконно.