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06:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские специалисты выявили загрязняющие воздух автобусы

Пока проверку прошли 52 общественных транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Красноярские специалисты Минприроды и ГИБДД подвели первые итоги рейдов по контролю за автобусами.

За июль было проверено 52 общественных транспорта. Из них выявлено 9 нарушений по превышению загрязняющих веществ и отработанных газов. Данные о них передали в районные прокуратуры города для привлечения ответственности.

Кстати, рейдовые мероприятия проходят как на оживлённых магистралях, так и на конечных остановках. Уровень загрязнения определяют переносным газоанализатором и дымомером.

Напомним, рейды по выявлению «грязных» автобусов начались 3 июля. Они проходят два раза в неделю и продлятся по октябрь 2017 года.

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