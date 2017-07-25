Красноярские специалисты выявили загрязняющие воздух автобусы

Источник: РИА "Новости"

Красноярские специалисты Минприроды и ГИБДД подвели первые итоги рейдов по контролю за автобусами.

За июль было проверено 52 общественных транспорта. Из них выявлено 9 нарушений по превышению загрязняющих веществ и отработанных газов. Данные о них передали в районные прокуратуры города для привлечения ответственности.

Кстати, рейдовые мероприятия проходят как на оживлённых магистралях, так и на конечных остановках. Уровень загрязнения определяют переносным газоанализатором и дымомером.