Коршуны поселились в центре Новосибирска
В последний раз гнезда хищных птиц на оживленных городских улицах орнитологи находили семь лет назад рядом с коммунальным мостом. Но тогда птицы не смогли вывести потомство — гнездо разорили.
В последний раз гнезда хищных птиц на оживленных городских улицах орнитологи находили семь лет назад рядом с коммунальным мостом. Но тогда птицы не смогли вывести потомство — гнездо разорили.
Сейчас коршуны обосновались вместе с птенцом возле памятника Александру III. Специалисты называют случай неординарным вдвойне.
Птенцу примерно полтора месяца, уже оперился. Самец или самка, пока непонятно. Оператор снимает издалека, потому что подобраться ближе страшновато — у молодой птицы серьезная охрана, мама и папа кружат рядом, нервничают. Апартаменты у птенца просторные — это старое воронье гнездо. Коршуны редко вьют собственные. Селятся обычно на окраинах, рядом со свалками — там много еды. Как только решают завести потомство, разлетаются, кто куда, чтобы не конкурировать. Так близко гнездо коршунов к оживленным городским улицам орнитологи видят впервые.
— Конечно, коршуны рисковали — рядом с магистралями много опасностей. Птицы вообще по натуре экспериментаторы, — комментирует орнитолог, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.
Сложно сказать, чем привлекла набережная Новосибирска. Возможно, близостью водоема — там можно ловить рыбу. Обычно молодые коршуны покидают гнездо в конце июня — начале июля. Эта семья пернатых припозднилась. Почему, можно только догадываться. Возможно, с первым выводком
Сегодня, по словам орнитологов, взрослые коршуны нервничают — птенец не торопится покидать гнездо, а забота о нем уже в тягость. Лето в Сибири короткое, и до отлета еще нужно успеть самим откормиться и сменить оперение. Кстати, линька у коршунов уже началась. И, как предполагают специалисты, эта семья
Уже на днях птенец впервые расправит крылья и полетит. Сначала вместе с родителями на ближайшую свалку, а в конце августа — на юг, в Индию. Орнитологи просят новосибирцев птиц не беспокоить. Птенец