Коршуны поселились в центре Новосибирска

Сейчас коршуны обосновались вместе с птенцом возле памятника Александру III. Специалисты называют случай неординарным вдвойне.

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Птенцу примерно полтора месяца, уже оперился. Самец или самка, пока непонятно. Оператор снимает издалека, потому что подобраться ближе страшновато — у молодой птицы серьезная охрана, мама и папа кружат рядом, нервничают. Апартаменты у птенца просторные — это старое воронье гнездо. Коршуны редко вьют собственные. Селятся обычно на окраинах, рядом со свалками — там много еды. Как только решают завести потомство, разлетаются, кто куда, чтобы не конкурировать. Так близко гнездо коршунов к оживленным городским улицам орнитологи видят впервые.

— Конечно, коршуны рисковали — рядом с магистралями много опасностей. Птицы вообще по натуре экспериментаторы, — комментирует орнитолог, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

Сложно сказать, чем привлекла набережная Новосибирска. Возможно, близостью водоема — там можно ловить рыбу. Обычно молодые коршуны покидают гнездо в конце июня — начале июля. Эта семья пернатых припозднилась. Почему, можно только догадываться. Возможно, с первым выводком что-то случилось, ппришлось заводить новый. Птенец, по словам специалиста, выглядит хорошо, уже вполне готов ко взрослой жизни.

Сегодня, по словам орнитологов, взрослые коршуны нервничают — птенец не торопится покидать гнездо, а забота о нем уже в тягость. Лето в Сибири короткое, и до отлета еще нужно успеть самим откормиться и сменить оперение. Кстати, линька у коршунов уже началась. И, как предполагают специалисты, эта семья вот-вот покинет гнездо.