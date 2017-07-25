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06:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Антирекорд в Хабаровске: водитель накопил 128 штрафов ГИБДД

Ему пришлось перечислить в бюджет 85 тыс рублей.

В Хабаровске местный житель умудрился накопить 128 штрафов за нарушение ПДД, но оплачивать их не спешил, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — На то, чтобы скопить такое количество штрафов у хабаровчанина ушло меньше года. За это время он совершил более сотни нарушений административного характера, — рассказывает сотрудник пресс-службы краевого УФССП Константин Ермаков. — На его счету штрафы за превышение допустимой скорости, нарушение правил применения ремней безопасности и пользования внешними световыми приборами, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление авто без водительского удостоверения и другие.
Оплачивать долги хабаровчанин не хотел, предпочитая и дальше «собирать» штрафы.

— Долгов он накопил на 85 тыс рублей. Чтобы убедить его их погасить, судебный пристав приехал по адресу проживания должника. В квартире оказалось много дорогостоящей бытовой техники и электроники, на которую был наложен арест. Спустя десять дней имущество хабаровчанина должны были передать на торги, чтобы погасить задолженность. Такая перспектива мужчину не устроила и через два дня он оплатил все 128 штрафов, — продолжает Константин Ермаков. — Ситуация, когда жители не хотят оплачивать штрафы ГИБДД распространенная. Многие не готовы отдать даже 500 рублей. Если смотреть в процентном соотношении, то порядка 40% исполнительных производств — это неоплаченные штрафы ГИБДД.

Напомним, с января 2016 года в России вступил в силу закон, который дает возможность водителям сэкономить. Если штраф будет оплачен в течение 20 дней после вынесения постановления, автомобилисты получают скидку 50%.

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