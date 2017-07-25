Девушка на «швартовых» покоряет соцсети Приморья
На WhatsApp «Вестей Приморье» поступило забавное видео, на котором неизвестная девушка пытается взобраться с пирса на корабль по двум швартовым тросам.
На WhatsApp «Вестей Приморье» поступило забавное видео, на котором неизвестная девушка пытается взобраться с пирса на корабль по двум швартовым тросам.
По данным нашего подписчика, видео снято в приморском поселке Дунай.
Продолжительность ролика около 2 минут, однако из него так и неясно смогла ли достичь своей цели храбрая девушка. Однако, как авторитетно заявляет человек, приславший видео, девушка благополучно доползла до борта корабля.