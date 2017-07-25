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07:37 (мск), источник: Вести Приморье

Девушка на «швартовых» покоряет соцсети Приморья

На WhatsApp «Вестей Приморье» поступило забавное видео, на котором неизвестная девушка пытается взобраться с пирса на корабль по двум швартовым тросам.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным нашего подписчика, видео снято в приморском поселке Дунай.

Продолжительность ролика около 2 минут, однако из него так и неясно смогла ли достичь своей цели храбрая девушка. Однако, как авторитетно заявляет человек, приславший видео, девушка благополучно доползла до борта корабля.

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