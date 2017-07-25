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08:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новые территории под «ДВ-гектары» появятся до конца года

Сокращение зон «нельзя» даст больше возможностей для выбора участка.

Источник: Reuters

Поправки в закон о «дальневосточном гектаре» откроют новые территории для предоставления земли на Дальнем Востоке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития, участки в охотугодьях, защитных лесах отдельных категорий и над участками недр будут открыты до конца года.

«Изменения в закон о “дальневосточном гектаре”, станут правовой основой для того, чтобы открыть значительные земельные массивы на Дальнем Востоке. Большая часть таких земель будет открыта к 1 октября. Вся работа по инвентаризации земель будет проведена до конца года», — статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

По его словам, благодаря поправкам программа «Дальневосточный гектар» станет более популярна как среди дальневосточников, так и у жителей других российских регионов.

«Количество заявок на получение земельных участков приближается к 100 тыс. Но территории, где можно выбрать “дальневосточный гектар”, сильно ограничены так называемыми зонами “нельзя”. В среднем — это 75% всех дальневосточных земель. В отдельных регионах эти зоны доходят до 88%. В связи этим интерес к программе падает. Увеличение площади для программы “Дальневосточный гектар” даст больше возможностей для выбора и привлечет значительное число потенциальных получателей земли», — сказал замминистра.

Напомним, поправки в закон о «дальневосточном гектаре» предложены минвостокразвития и уже приняты Госдумой. В ближайшее время их рассмотрит Совет Федерации.

Всего проектом предусмотрено пять основных поправок, подробно о которых ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывало ранее.

Первое изменение предполагает возможность корректировки границ предоставляемого «гектара».

Вторая поправка связана с корректировками границ для уже выданных земельных участков. Это касается случаев, когда выданные участки пересекают другие или зоны, в которых земельные участки не могут быть предоставлены. В таком случае гражданин вправе обратиться с заявлением об изменении местоположения границ участка или получить другой «дальневосточный гектар».

Третья поправка уточняет порядок предоставления регионами информации о так называемых зонах «нельзя».

Также проектом закона существенно сокращаются территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. Снимается запрет на предоставление земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами. Это касается случаев, когда предоставление земельных участков не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями. Допускается предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий (за исключением случаев, предусмотренных законом).

Пятая поправка связана с коллективными заявками. Для обеспечения доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно, закон дополняется положениями об установлении публичного сервитута для прохода и проезда к таким земельным участкам.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность направлять заявления на оформление земельных участков через многофункциональные центры на всей территории Российской Федерации.

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