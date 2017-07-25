В Тулуне поставят памятник шахтёрам и горнякам

В микрорайоне Угольщиков в Тулуне в 2018 году планируется установить скульптуру, посвящённую шахтёрам и горнякам. Как сообщили «Байкал Инфо» 25 июля 2017 года в пресс-службе ООО «Компания «Востсибуголь», это совместный проект предприятия и городских властей. Сейчас идёт разработка концепции, а также поиск подрядчиков.

Сквер в микрорайоне Угольщиков попал в муниципальную программу, по которой по проекту партии «Единая Россия» «Городская среда» в нынешнем году обустраивают общественные пространства в том числе на федеральные средства. В сквере появится трёх-, а местами — четырёхуровневое основание из плитки с бордюрным камнем. Будут установлены урны, скамейки. Сохранится зелёная зона.