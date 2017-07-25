Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Дачники попали под вторую «амнистию»
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12Машины смертников «Исламского государства»
08:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские врачи рассказали о состоянии 500-граммовой новорожденной

Девочка начала набирать вес и поправляться.

Источник: AP 2017

Новорожденная девочка размером с ладонь начала набирать вес и поправляться. 500-граммовый младенец появился на свет 4 июля. Она пока не может дышать самостоятельно, а ее тело не вырабатывает достаточного количества тепла, поэтому сейчас ребенок находится в инкубаторе. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач краевого перинатального центра Андрей Павлов.

«А пока кто-то раздумывает, бросить ребенка или нет, наша еще недавно 500-граммовая малышка уже прибавила в массе и теперь весит целых 750 граммов! Довольно быстро для ее не совсем стабильного состояния и пока слабого сердца. Но мама и мои коллеги настроены оптимистично, поэтому такими темпами и с этим справимся!» — написал Павлов.

Напомним, в начале июня главврач Павлов рассказал, что в перинатальном центре родилась девочка, вес которой составил всего 500 граммов. Выхаживают новорожденную врачи-неонатологи. По словам медика, такие дети появляются на свет «буквально через день». С первой минуты им нужен особенный уход. Пока неизвестно, сможет ли девочка дышать самостоятельно, однако врачи перинатального центра настроены оптимистично.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Близнецы из Красноярска впервые в истории выиграли ЧМ по синхронному плаванию
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь