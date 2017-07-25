Красноярские врачи рассказали о состоянии 500-граммовой новорожденной

Источник: AP 2017

Новорожденная девочка размером с ладонь начала набирать вес и поправляться. 500-граммовый младенец появился на свет 4 июля. Она пока не может дышать самостоятельно, а ее тело не вырабатывает достаточного количества тепла, поэтому сейчас ребенок находится в инкубаторе. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач краевого перинатального центра Андрей Павлов.

«А пока кто-то раздумывает, бросить ребенка или нет, наша еще недавно 500-граммовая малышка уже прибавила в массе и теперь весит целых 750 граммов! Довольно быстро для ее не совсем стабильного состояния и пока слабого сердца. Но мама и мои коллеги настроены оптимистично, поэтому такими темпами и с этим справимся!» — написал Павлов.