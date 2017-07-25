Красноярские врачи рассказали о состоянии 500-граммовой новорожденной
Девочка начала набирать вес и поправляться.
Девочка начала набирать вес и поправляться.
Новорожденная девочка размером с ладонь начала набирать вес и поправляться. 500-граммовый младенец появился на свет 4 июля. Она пока не может дышать самостоятельно, а ее тело не вырабатывает достаточного количества тепла, поэтому сейчас ребенок находится в инкубаторе. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач краевого перинатального центра Андрей Павлов.
«А пока
Напомним, в начале июня главврач Павлов рассказал, что в перинатальном центре родилась девочка, вес которой составил всего 500 граммов. Выхаживают новорожденную