В Омске установят двухметровую огненную скульптуру
Известный мастер Андрей Задерий создаст горящую скульптуру в День города на берегу Иртыша в рамках I Международного фестиваля керамики.
Известный мастер Андрей Задерий создаст горящую скульптуру в День города на берегу Иртыша в рамках I Международного фестиваля керамики.
Скульптура будет высотой не менее двух метров и должна будет отражать историю Омска, рассказала организатор проекта, директор детской школы искусств № 20 Елена Михейкина.
Работы по возведению скульптуры в Омской крепости займут три дня, с 3 по 5 августа.
«Предполагается, что скульптура будет называться “Слияние двух рек”, так как огненное действо развернется на берегу Иртыша, недалеко от места впадения Оми», — отметила Елена Михейкина.
Подожгут скульптуру в День города, примерно за 20 минут до праздничного салюта.
«Скульптура изготавливается из глины путем обжига. В ее основание помещается огненная печь, а сама надстройка цилиндрической формы не имеет дна. Мастер делает дымоходы и огнеходы, а снаружи — ажурную декоративную резьбу. До обжига глиняную скульптуру закрывают каолиновой ватой, которая надевается подобно кокону и на финальном моменте, после нескольких часов обжига, кокон снимается. Таким образом, зрительскому глазу предстает раскаленная
Впоследствии получившаяся скульптура отправится в фонд Городского музея «Искусство Омска».