В Омске установят двухметровую огненную скульптуру

Скульптура будет высотой не менее двух метров и должна будет отражать историю Омска, рассказала организатор проекта, директор детской школы искусств № 20 Елена Михейкина.

Работы по возведению скульптуры в Омской крепости займут три дня, с 3 по 5 августа.

«Предполагается, что скульптура будет называться “Слияние двух рек”, так как огненное действо развернется на берегу Иртыша, недалеко от места впадения Оми», — отметила Елена Михейкина.

Подожгут скульптуру в День города, примерно за 20 минут до праздничного салюта.

«Скульптура изготавливается из глины путем обжига. В ее основание помещается огненная печь, а сама надстройка цилиндрической формы не имеет дна. Мастер делает дымоходы и огнеходы, а снаружи — ажурную декоративную резьбу. До обжига глиняную скульптуру закрывают каолиновой ватой, которая надевается подобно кокону и на финальном моменте, после нескольких часов обжига, кокон снимается. Таким образом, зрительскому глазу предстает раскаленная ярко-вишневая фигура. По мере остывания она будет менять цвет, из вырезанного ажура будет вырываться пламя», — расказал организатор проекта, директор детской художественной школы № 3 им. Е. В. Гурова Сергей Горчаков.