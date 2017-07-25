Слепая девочка из Охотска ищет учителя сольфеджио со знанием шрифта Брайля

Источник: Губерния онлайн

Девятилетняя жительница Охотска Алиса Шуйская мечтает о карьере певицы и хочет получить диплом по классу фортепиано. Для того, чтобы воплотить эти планы в жизнь, ей нужен педагог, который знает шрифт Брайля — девочка не видит с рождения, сообщает портал «Губерния».

Три года назад оперный бас Николай Диденко принял Алису в благотворительный проект «Белый пароход». Певец обнаружил у девочки широкий диапазон голоса и хороший слух.

В Охотске Алиса известна не только благодаря музыкальному таланту. Она стала первым слепым ребенком, которого приняли на обучение в обычную школу.

Сейчас все мелодии Алиса Шуйская запоминает на слух, однако после окончания музыкальной школы она получит диплом только по классу вокала.

«Диплом по классу фортепиано таким детям не выдается. Соответственно, возникает проблема дальнейшим с поступлением куда-то в музыкальные училища, в вузы», — говорит мать девочки Галина Шуйская.