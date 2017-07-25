Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Гейнор рассказал, почему обед Трампа и Путина вызвал панику СМИ
Украина о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12Машины смертников «Исламского государства»
08:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Слепая девочка из Охотска ищет учителя сольфеджио со знанием шрифта Брайля

Алиса Шуйская учится в музыкальной школе и планирует стать певицей.

Источник: Губерния онлайн

Девятилетняя жительница Охотска Алиса Шуйская мечтает о карьере певицы и хочет получить диплом по классу фортепиано. Для того, чтобы воплотить эти планы в жизнь, ей нужен педагог, который знает шрифт Брайля — девочка не видит с рождения, сообщает портал «Губерния».

Три года назад оперный бас Николай Диденко принял Алису в благотворительный проект «Белый пароход». Певец обнаружил у девочки широкий диапазон голоса и хороший слух.

В Охотске Алиса известна не только благодаря музыкальному таланту. Она стала первым слепым ребенком, которого приняли на обучение в обычную школу.

Сейчас все мелодии Алиса Шуйская запоминает на слух, однако после окончания музыкальной школы она получит диплом только по классу вокала.

«Диплом по классу фортепиано таким детям не выдается. Соответственно, возникает проблема дальнейшим с поступлением куда-то в музыкальные училища, в вузы», — говорит мать девочки Галина Шуйская.

Чтобы решить проблему, Алисе нужен преподаватель сольфеджио со знанием азбуки для слепых. Галина Шуйская уже обращалась за помощью в администрацию Охотска и полномочному представителю президента в ДФО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Муж и жена украли аккумуляторы с 17 грузовиков в Хабаровске
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь