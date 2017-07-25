Гулявший по Владивостоку тигр освоился в нацпарке «Бикин»
Тигр Владик, гулявший по Владивостоку в октябре прошлого года, освоился на новом месте — в национальном парке «Бикин», говорится в совместном
Тигр Владик, гулявший по Владивостоку в октябре прошлого года, освоился на новом месте — в национальном парке «Бикин», говорится в совместном
Ученые могут отслеживать перемещения Владика благодаря надетому на хищника ошейнику с
— Из данных, полученных опергруппой, можно сделать выводы, что тигр Владик скрал молодого лося и на протяжении 10 дней пировал. Это хорошая новость. Тигр начал удачно охотиться на крупных копытных животных и не утратил охотничьи инстинкты, пока находился в центре реабилитации. От места выпуска Владик сместился относительно недалеко, переплыв при этом реку Бикин. Мы уверены, что тигр нашел свою свободную нишу на территории парка и будет обитать на данном участке. Тем более плотность копытных на данном участке высокая, — приводятся в сообщении слова директора национального парка «Бикин» Алексея Кудрявцева.
Его поддерживает руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко, который считает, что Владик, добыв лося, показал себя умелым охотником.
Напомним, гулявшего по Владивостоку тигра заметили в середине октября прошлого года. Чуть раньше хищника видели в окрестностях соседнего города Артема. Специалисты были уверены, что это было одно и то же животное. Поймали его неподалеку от популярного места отдыха горожан, бухты Шамора, и поместили в центр реабилитации. Народным голосованием ему выбрали имя — в честь города, по которому он путешествовал. В мае 2017-го хищника выпустили в дикую природу. Место было выбрано тщательно:
Кстати
На сегодняшний день на территории нацпарка фотоловушки зафиксировали 10 тигров: 5 самцов и 5 самок. В «Бикине» решили сделать Владика одним из своих символов. «В социальных сетях и на сайте нацпарка, который сейчас разрабатывается, будет вестись блог от имени тигра, публиковаться свежие новости о его жизни и других обитателях Бикина», — рассказал Алексей Кудрявцев.