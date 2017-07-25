Гулявший по Владивостоку тигр освоился в нацпарке «Бикин»

Ученые могут отслеживать перемещения Владика благодаря надетому на хищника ошейнику с GPS-модулем. Наблюдения показали, что в течение последних 10 дней зверь находился на одном и том же участке, передвигаясь в день на 50−100 метров. Находившиеся поблизости сотрудники нацпарка вышли на место, чтобы осмотреть территорию, понравившуюся Владику. Там они увидели многочисленные «лежки» тигра и остатки лося, разбросанные на 30−50 метров.

— Из данных, полученных опергруппой, можно сделать выводы, что тигр Владик скрал молодого лося и на протяжении 10 дней пировал. Это хорошая новость. Тигр начал удачно охотиться на крупных копытных животных и не утратил охотничьи инстинкты, пока находился в центре реабилитации. От места выпуска Владик сместился относительно недалеко, переплыв при этом реку Бикин. Мы уверены, что тигр нашел свою свободную нишу на территории парка и будет обитать на данном участке. Тем более плотность копытных на данном участке высокая, — приводятся в сообщении слова директора национального парка «Бикин» Алексея Кудрявцева.

Его поддерживает руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко, который считает, что Владик, добыв лося, показал себя умелым охотником.

Напомним, гулявшего по Владивостоку тигра заметили в середине октября прошлого года. Чуть раньше хищника видели в окрестностях соседнего города Артема. Специалисты были уверены, что это было одно и то же животное. Поймали его неподалеку от популярного места отдыха горожан, бухты Шамора, и поместили в центр реабилитации. Народным голосованием ему выбрали имя — в честь города, по которому он путешествовал. В мае 2017-го хищника выпустили в дикую природу. Место было выбрано тщательно: во-первых, оно не является территорией других самцов тигра или крупных хищников, во-вторых, здесь хорошая плотность копытных, в-третьих, удалено от населенных пунктов, и, значит, у тигра вряд ли появится соблазн «выйти в люди».

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