Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Порошенко пригрозил Кремлю
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
"Адская ночь": Украина о гибели целого отряда военных в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12Машины смертников «Исламского государства»
07:43 (мск), источник: "Российская газета"

Гулявший по Владивостоку тигр освоился в нацпарке «Бикин»

Тигр Владик, гулявший по Владивостоку в октябре прошлого года, освоился на новом месте — в национальном парке «Бикин», говорится в совместном пресс-релизе АНО «Центр «Амурский тигр» и Амурского филиала WWF России.

Ученые могут отслеживать перемещения Владика благодаря надетому на хищника ошейнику с GPS-модулем. Наблюдения показали, что в течение последних 10 дней зверь находился на одном и том же участке, передвигаясь в день на 50−100 метров. Находившиеся поблизости сотрудники нацпарка вышли на место, чтобы осмотреть территорию, понравившуюся Владику. Там они увидели многочисленные «лежки» тигра и остатки лося, разбросанные на 30−50 метров.

— Из данных, полученных опергруппой, можно сделать выводы, что тигр Владик скрал молодого лося и на протяжении 10 дней пировал. Это хорошая новость. Тигр начал удачно охотиться на крупных копытных животных и не утратил охотничьи инстинкты, пока находился в центре реабилитации. От места выпуска Владик сместился относительно недалеко, переплыв при этом реку Бикин. Мы уверены, что тигр нашел свою свободную нишу на территории парка и будет обитать на данном участке. Тем более плотность копытных на данном участке высокая, — приводятся в сообщении слова директора национального парка «Бикин» Алексея Кудрявцева.

Его поддерживает руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко, который считает, что Владик, добыв лося, показал себя умелым охотником.

Напомним, гулявшего по Владивостоку тигра заметили в середине октября прошлого года. Чуть раньше хищника видели в окрестностях соседнего города Артема. Специалисты были уверены, что это было одно и то же животное. Поймали его неподалеку от популярного места отдыха горожан, бухты Шамора, и поместили в центр реабилитации. Народным голосованием ему выбрали имя — в честь города, по которому он путешествовал. В мае 2017-го хищника выпустили в дикую природу. Место было выбрано тщательно: во-первых, оно не является территорией других самцов тигра или крупных хищников, во-вторых, здесь хорошая плотность копытных, в-третьих, удалено от населенных пунктов, и, значит, у тигра вряд ли появится соблазн «выйти в люди».

Кстати

На сегодняшний день на территории нацпарка фотоловушки зафиксировали 10 тигров: 5 самцов и 5 самок. В «Бикине» решили сделать Владика одним из своих символов. «В социальных сетях и на сайте нацпарка, который сейчас разрабатывается, будет вестись блог от имени тигра, публиковаться свежие новости о его жизни и других обитателях Бикина», — рассказал Алексей Кудрявцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп подтвердил закрытие программы ЦРУ для оппозиции в Сирии
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь