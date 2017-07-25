Власти Уфы попросили горожан чаще снимать видео на телефон

Источник: Комсомольская правда

С необычной просьбой обратились представители уфимской мэрии к горожанам. На оперативном совещании вице-мэр Салават Хусаинов попросил жителей башкирской столицы почаще доставать свои телефоны в моменты, когда вандалы пытаются испортить тот или иной объект.

— Ведь там люди ходят и видят, как вандалы ломают фонари, скамейки, бьют стекла. Неужели никто этого не видит? — задался вопросом заместитель Ялалова.

По мнению чиновников мэрии, если каждый случай вандализма будет записан на камеру телефона, это поможет быстрее найти преступников. Кроме того, коммунальным службам города стоит установить дополнительные камеры, по которым вандалов можно будет найти куда быстрее, чем сейчас.