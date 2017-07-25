Власти Уфы попросили горожан чаще снимать видео на телефон
По мнению чиновников мэрии, это поможет справиться с проблемой вандалов.
По мнению чиновников мэрии, это поможет справиться с проблемой вандалов.
С необычной просьбой обратились представители уфимской мэрии к горожанам. На оперативном совещании
— Ведь там люди ходят и видят, как вандалы ломают фонари, скамейки, бьют стекла. Неужели никто этого не видит? — задался вопросом заместитель Ялалова.
По мнению чиновников мэрии, если каждый случай вандализма будет записан на камеру телефона, это поможет быстрее найти преступников. Кроме того, коммунальным службам города стоит установить дополнительные камеры, по которым вандалов можно будет найти куда быстрее, чем сейчас.
— Нужно находить их и судить по закону. И чтобы все это видели, чтобы СМИ такие разбирательства освещали, — заключил Хусаинов.